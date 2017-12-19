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Почему Украине будет очень сложно реинтегрировать Донбасс

Грані правди 16:00, сьогодні 611 Читать новость на русском

Украине будет куда проще реинтегрировать Крым, чем вернуть Донбасс. Потому что главное препятствие – это кровь: в одном регионе она лилась, в другом – почти нет.

С украинской точки зрения, вернуть Донбасс куда проще, чем Крым. Это кажется близкой перспективой, особенно сейчас, когда идут разговоры о миротворцах ООН. С точки зрения Киева, уставшая от санкций Москва может обменять Донбасс на доступ к технологиям и западным кредитам.

А вот возвращение Крыма в Киеве воспринимается как нечто куда более далекое и туманное. В принципе, это можно понять – у полуострова отныне роль главной жемчужины в имперской короне. Москва даже не собирается поднимать разговор о статусе региона. Напротив, она встраивает его в Россию, накачивает оружием и лояльностью.

Но при этом полуостров куда проще переживет новую смену флагов, чем Донбасс. Просто потому, что в Крыму во время аннексии и после нее массово не лилась кровь. Та самая, которая способна сакрализовать любое противостояние. Проблема Донбасса в том, что регион прошел через военную мясорубку. На полках останутся портреты с черной лентой, в шкафах – недоношенная одежда, в чуланах – удочки и дачные сапоги. У погибших останутся знакомые, родня, дети, племянники, родители.

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Можно сколько угодно рассказывать им о фейковости тех идеалов, ради которых их родственники брали автомат в руки – вряд ли они будут слушать. Смерть сама по себе становится аргументом, особенно, если речь идет о близких людях. Она подменяет объективную реальность, заменяя ее субъективной.

Миф не обязан быть математически точным – "бандеровцы", "хунта" и "фашисты" могут быть выдуманными, но они реальны для тех, чьи родственники теперь лежат на кладбищах. И именно в этом главная разница между Крымом и Донбассом – на полуострове не лилась кровь.

В Крыму за смену флагов никому из жителей полуострова не пришлось платить. Все их участие в аннексии было карикатурным: грозно постоять в камуфляже, побродить по улицам, ритуально погрозить на камеру кулаком. Всю грязную работу на полуострове выполняла кадровая российская армия. Главным риском для крымской самообороны было натереть не разношенными берцами мозоль.

В Крыму ничем не жертвовали ради российских флагов

Степень сакральности прямо пропорциональна той жертве, которую ты принес. А в Крыму никто ничем не жертвовал ради российских флагов. Для большинства крымчан основная мотивация – это патриотизм холодильника. Это очень универсальная формула. Она может быть частью пророссийского патриотизма, а завтра может стать частью проукраинской позиции.

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И именно в этом и состоит принципиальная разница между Крымом и Донбассом. Потому что взаимное привыкание Донецка и Луганска к жизни в Украине будет долгим и непростым. Оно будет спотыкаться о надгробия и мемориальные таблички, тайники с оружием и неразминированные поля, пулевые отверстия в стенах и фотографии с траурными лентами на книжных полках. Все то, что создает память и семейную историю, которая прорастает в новом поколении ничуть не хуже, чем в поколении очевидцев.

У Крыма всего это не было. И потому его "путь на родину" может оказаться куда проще, чем об этом принято думать по обе стороны границы.

Автор: Павло Казарін
Теги: Війна на Донбасі АТО Новини Криму Анексія Криму Грані правди
Джерело: 24 Канал
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