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ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Ілля Кенігштейн

Почему украинцев убивают на дорогах – это проблема нации?

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ДТП в Киеве, из-за которого погибла маленькая девочка
ДТП в Киеве, из-за которого погибла маленькая девочка / Коррупция Инфо

Почему нас убивают на дорогах. Почти во всех громких ДТП, произошедших в стране за последние несколько лет, меня больше всего шокирует момент бегства водителей с места преступления.

Бегут – позорно, поджав хвост, на четвереньках, словно шакалы, испуганные криком своей жертвы.

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Что происходит в голове у того, кто садясь за руль, включает ущербную демонстрацию показушного материализма, и спустя время, благодаря этому, убивает человека? А потом быстро улепетывает, оставив свою жертву лежать на дороге и умирать.

Что происходило в голове у оборотня, сбившего на Хаммере 8-летнюю девочку, когда он понял что произошло? Ничего. Не попытался спасти, не схватился за голову, а цинично нажал на педаль газа и полетел вниз по Лесе – подальше от самого главного в своей жизни события. Которое, даже если бы его не поймала полиция, все равно будет теперь с ним вечно. Нет теперь больше ничего, только девочка и он – ее убийца.

Согласно данным Главного департамента патрульной службы Украины за первое полугодие 2018 было зарегистрировано более 68 тысяч ДТП. В этих ДТП пострадали почти 13 тысяч человек. Из этих 13 тысяч погибло 1237 человек. Это, по усредненной статистике, 7 человек в сутки.

Основные факторы ДТП – превышение скорости, нарушение правил маневрирования и вождение в нетрезвом виде. Это не статистика, а констатация. Некролог. История короля гунганов, нашедшего очки на пляже. Сначала очки, потом ящик с гранатами, а потом зенитно-ракетную установку.

Для меня независимость – это самостоятельность. А патриотизм – это набор ценностей и смыслов, которыми ты пользуешься каждый день. Ощущение единства и неразрывной связи с людьми, населяющими страну, в которой ты живешь. В реальной жизни и ежедневных поступках, а не на словах. Я среди этих оборотней ничего подобного не наблюдаю. Как и среди тех, кто потом их отмазывает. Они – одинаковы. Их одинаковость – во всепоглощающем чувстве собственного превосходства, вседозволенности – на фоне тотального морального падения, в котором бежать с места аварии – это обыденность, норма. Вместо этого, я вижу колоссальную зависимость от присутствия рядом тех, кто готов с этим мириться. Пока есть тот, кто готов умирать – всегда найдется тот, кто будет убивать.

Говорите был трезв? В обществе, в котором водители бегут с места преступления, оставив жертву умирать – все пьяны.

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Автор: Ілля Кенігштейн
Теги: Діти і неповнолітні Новини України Аварії та ДТП ДТП з Hummer у Києві Новини політики Публікації
Джерело: Илья Кенигштейн
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