Подарунки від Миколая: ціна питання

Україна прощається з пережитком радянщини – Дідом Морозом. Тепер подарунки українській малечі приносить святий Миколай. Яка орієнтовна вартість цьогорічного подарункового кошика – підрахували журналісти сайту "24".

До 19 грудня хороші хлопчики і дівчатка мають написати листа святому Миколаю та попросити подарунків для себе за гарну поведінку і навчальні успіхи. Або ж – попросити вибачення за проступки, пообіцяти виправитися, і – все одно попросити подарунків. Миколай добрий.

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Від "економ" до "люкс"

Звичайно, кількість і якість подарункового набору обмежується лише фантазією та повнотою гаманця дарувальника. Але той самий набір продуктів може обійтися у різні суми – в залежності від того, де купуватимете. Наприклад, мандарини у магазинах вартують 30-40 гривень за кілограм, а в овочевих лавках чи на ринках їх можна придбати за 23-25. Ще більше вартість подарункового набору відрізнятиметься в залежності від вибору сорту і якості того чи іншого продукту. Ми порахували три види подарункового набору: "економ", "середній" та "люкс".

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Цукерки

Для кошика "економ" взяли "Ромашку", "Корівку" та "Південну ніч", ціни на які на сайті, відповідно, 79,91, 55,50 та 82,32 гривні за кілограм. Для "середній" – дорожчі сорти цукерок, ще й в упаковці – "Королівський шедевр", "Трюфель" та "Чорнослив з горіхом". Для кошика "люкс" взяли зовсім дорогі сорти цукерок – "Рафаелло" та "Фереро роше".

Іграшка

Ціни на дитячі іграшки дуже залежать від способу покупки. Якщо ви готові витратити трохи часу, то ці ж товари, що в магазинах іграшок продають за кілька сотень гривень, в інтернеті можна купити в півтора рази дешевше. Наприклад, популярні ляльки серії "Монстр Хай" (стандартного розміру 27 см) в магазинах коштують 499 гривень за штуку, в інтернеті такі ми знайшли за 300 гривень. Така ж історія з наборами-конструкторами. Щоправда, є нюанс щодо виробника. Наприклад, у "Лего" іграшки дорожчі, ніж у "Брік", хоча по факту вони обидва пропонують конструктори.

Ще один нюанс, який ми взяли за основу підрахунку подарунку в стилі "люкс" – сучасна шкільна молодь "просунута" і цікавиться не абстрактними іграшками, а цілком практичними речами – смартфонами, ноутбуками, гіробордами тощо. Якщо дозволяють фінанси – це корисний подарунок.

Які б подарунки ви не обрали – нехай вони принесуть радість.