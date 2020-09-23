В Україні приймають бюджет на наступний рік. В ньому вже заклали доходи, вищі ніж цьогоріч. Внаслідок чого зросли надходження та як це вплине на українців?

Держбюджет-2021, на перший погляд, виглядає привабливо: суттєве підвищення мінімальної зарплати, зростання зарплат медиків, вчителів, військових, збільшення витрат на соціальну підтримку населення. Звісно ж на все це потрібно взяти десь гроші. Дефіцит бюджету прописали на рівні 270 мільярдів гривень чи 6% ВВП. Проте разом з тим прописали вищі доходи до бюджету, більшість з яких – це податки.

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У проєкті державного бюджету 2021 прописали доходи на рівні 1,07 трильйона гривень, що на 9,4% більше, ніж в цьогорічному бюджеті. З цього випливає, що податки в Україні зростуть. І справді разом із проєктом держбюджету-2021 у Раду направили законопроєкт про зміну в оподаткуванні, який на своїй телеграм-сторінці опублікував нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк. У матеріалі 24 каналу, ми проаналізували законопроєкт, щоб зрозуміти якими можуть бути нові податки з 2021 року.

Бюджет – Бюджетом, але окрім популістичного підвищення податків на зарплату (вони це називають підвищенням мінімальної заробітної плати) Уряд хоче ще окремим законом про "забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" внести зміни в Податковий Кодекс і "під ялинку" збільшити податки та збори,

– написав Железняк.

Як зміняться податки

Більше людей платитимуть ЄСВ

У законопроєкті пропонують зобов'язати ФОП (крім спрощенців) та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і одночасно працюють на роботі, платити ЄСВ (як підприємця) із суми перевищення доходів від підприємництва над зарплатою.

Припустимо людина працює бухгалтером і отримує умовно зарплату 10 тисяч гривень, з якої сплачує податки вона та її роботодавець. Паралельно ця людина є ФОПом і отримує в середньому 15 тисяч гривень, тож за різницю в 5 тисяч гривень (15 тисяч – 10 тисяч) доведеться сплатити ЄСВ на суму 1 100 гривень від діяльності ФОП.

Мораторій на перевірки скасують

Мораторій на проведення податкових перевірок та перевірок з ЄСВ, який був введений на час карантину можуть скасувати. Якщо раніше, його ввели з 18 березня до кінця карантину, то тепер незалежно від того, чи буде у 2021 карантин, перевірки проводитимуть.

Акцизи підвищать

У законопроєкті передбачили збільшення акцизу на спирт та алкогольні напої. Наприклад, акциз на пиво пропонують збільшити з 2,78 гривні до 3,10 гривні, акциз на ігристі вина – з 11,65 гривні до 13 гривень, а вина з 8,02 гривні до 8,95 гривні на літр продукту.

Екологічний податок

Екологічний податок сплачується з фактичних обсягів різних викидів, скидів, розміщення відходів у довкіллі. З 2021 його також можуть підвищити. До прикладу, за викиди двоокису вуглецю можуть збирати втричі вищий податок – 30 гривень за тону замість 10 гривень.

Рентна плата зросте

Рентну плату за користування надрами можуть підвищити на 12%. Железняк пояснив, що це не стосується добування корисних копалин. Натомість рента зростає за користування радіочастотним ресурсом та за спеціальне використання води і лісових ресурсів.

Податок на прибуток

З 2021 можуть розширити оподаткування податком на прибуток, зокрема в частині оподаткування нерезидентів. Це означає, що брокерська, комісійна або агентська винагорода нерезидента буде оподатковуватися в Україні не залежно від того надавалася вона в Україні чи за її межами.

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Податки не нерухоме майно

Наразі для окремих категорій населення діють пільги з податку на нерухоме майно, якщо його здають в оренду, лізинг, позичку тощо. Якщо закон приймуть в чинній редакції, то ці пільги можуть звузити.

Якщо дитина-сирота чи одинока матір здаватиме свою нерухомість в оренду, то вона буде зобов'язана платити податок на нерухомість з такого майна. Це ж саме стосується гуртожитків, дитячих будинків, МАФів, церков, тощо,

– пояснює Железняк.

При цьому, не матиме значення кому це майно здається в оренду, навіть якщо таким же суб'єктам.

Транспортний податок

У 2020 українці платять податок з автомобілів, чия вартість перевищує 1,77 мільйона гривень. У 2021 заплатять всі, в кого автомобілі дорожчі 1,2 мільйона гривень.

Які наслідки підвищення податків

"Кінцевий тягар підняття податків, акцизів, рентної плати тощо ляже на споживача. По факту в українців починають все більше і більше забирати. Замість того, щоб сприяти інноваціям та інвестиціям, які створять новий бізнес, нові робочі місця, нові джерела для збору податків, а відтак і надходжень до бюджету, в Україні хочуть ще більше отримати грошей на тому, що вже існує. Таким чином податковий тиск на людей збільшується. Така політика не направлена на розвиток економіки," – розповів економіст Любомир Білик.

Чому держбюджет-2021 критикують

Бюджет-2021 представили у Раді, але експерти вже розкритикували його через завищену дохідну базу та необґрунтовані витрати.

Як ми вже зазначали, до бюджету-2021 заклали доходи на 9,4% вищі, ніж цьогоріч. Але підстав для пожвавлення економічної діяльності чи споживацьких настроїв в умовах кризи немає, а відтак і підвищення доходів в бюджет також.

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Через підвищення мінімальної зарплати на 30% у 2021 році, рівень інфляції зросте як і ціни. Це означатиме, що українці не відчують підняття зарплат, рішення, яке, ймовірно, є популістським напередодні виборів. Мінімальну зарплату потрібно піднімати тоді, коли зростає середня зарплата. За рік з липня 2019 середня зарплата зросла з 10 971 гривні до 11 804 гривень у липні цього року. Це ріст на 7,5%. Тож підняття мінімальної зарплати в 30% з 5 тисяч до 6,5 тисяч – необґрунтоване і з’їсться інфляцією.

З гучними словами про підняття рівня життя, мінімальної зарплати. Українці лишаться при своєму, а хтось отримає і гірше. Хто працює в держсекторі, тому може і піднімуть зарплату, але багатьох людей можуть звільнити чи перевести на пів ставки й виплачувати зарплату в конверті,

– резюмує експерт Білик.