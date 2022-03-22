Кожен із жартів написали на фото найбільш визначних будівель чи пам'ятників. Ці зображення 22 березня оприлюднили в оперативному командуванні "Південь".

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"Шоб ви так жили"

Усі оприлюднені жарти спершу здаються російськомовними. Проте все ж вони написані лише легендарною одеською говіркою. Приблизний переклад усіх підписів фото:

Не роби мамі нерви.

Російський військовий корабель, дивись на Дюка з Люка.

Йди кидайся… Головою у гній.

Шоб ви так жили, як ми вам раді.

Відірву голову та скажу, що так і було.

Ой, вей! "Грізний воїн". В Одесі ти ледве-ледве поц.

2-га армія світу? Ой, я вас благаю.

Збірка одеських жартів про окупантів / Зображення ОК "Північ"

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