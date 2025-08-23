Укр Рус
Новини України Загинув пілот МіГа, були удари по Росії, Путін скаржився: хронологія 1277 дня війни
23 серпня, 07:33
6

Загинув пілот МіГа, були удари по Росії, Путін скаржився: хронологія 1277 дня війни

Ірина Чеботнікова

У суботу, 23 серпня, Україна святкує День Прапора. Цього дня мають завітати високі гості. Тим часом війна триває і росіяни намагаються захопити якомога більше нашої землі.

Про головні події 23 серпня, заяви світових політиків, ситуацію на фронті повідомляє 24 Канал.

Головні події 23 серпня 2025

 

07:49, 23 серпня

Загинув пілот МіГа Сергій Бондар

Уночі 23 серпня 2025 року, після виконання бойового завдання при заході на посадку, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Бондар Сергій Вікторович, 1979 року народження. Причини та обставини катастрофи встановлюються. Висловлюємо співчуття рідним та близьким… – написали ПС.

07:30, 23 серпня

У Конотопі вночі було 3 прильоти.

07:00, 23 серпня

У Краснодарському краї вночі були вибухи у місті Абінськ, а також селищах Ільський і Афіпський.

У Волгоградській області уражено залізничну станцію Петров Вал.

06:30, 23 серпня

23 серпня – День прапора та день Харкова.

06:00, 23 серпня

Зранку росіяни запустили дрони на Київ, в області були вибухи.

05:00, 23 серпня

В Україну має приїхати Кіт Келлог.

04:00, 23 серпня

Путін заявив, що втрати росіян різко зростають, а результативність падає.

02:00, 23 серпня

На Сумщині були вибухи. Під атакою опинився Конотоп.

01:31, 23 серпня

У Краснодарському краї лунали вибухи.

23:00, 22 серпня

У Краматорську за годину пролунало понад 30 вибухів.