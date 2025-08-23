Загинув пілот МіГа, були удари по Росії, Путін скаржився: хронологія 1277 дня війни
У суботу, 23 серпня, Україна святкує День Прапора. Цього дня мають завітати високі гості. Тим часом війна триває і росіяни намагаються захопити якомога більше нашої землі.
Про головні події 23 серпня, заяви світових політиків, ситуацію на фронті повідомляє 24 Канал.
Головні події 23 серпня 2025
Загинув пілот МіГа Сергій Бондар
Уночі 23 серпня 2025 року, після виконання бойового завдання при заході на посадку, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Бондар Сергій Вікторович, 1979 року народження. Причини та обставини катастрофи встановлюються. Висловлюємо співчуття рідним та близьким… – написали ПС.
У Конотопі вночі було 3 прильоти.
У Краснодарському краї вночі були вибухи у місті Абінськ, а також селищах Ільський і Афіпський.
У Волгоградській області уражено залізничну станцію Петров Вал.
23 серпня – День прапора та день Харкова.
Зранку росіяни запустили дрони на Київ, в області були вибухи.
В Україну має приїхати Кіт Келлог.
Путін заявив, що втрати росіян різко зростають, а результативність падає.
На Сумщині були вибухи. Під атакою опинився Конотоп.
У Краснодарському краї лунали вибухи.
У Краматорську за годину пролунало понад 30 вибухів.