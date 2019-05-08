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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      Подолання нацизму – не привід водити ряжені "полки безсмертних" по всьому світу, – Порошенко

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      Порошенко виступив з промогою з нагоди Дня пам'яті і примирення
      Порошенко виступив з промогою з нагоди Дня пам'яті і примирення / Twitter-акаунт Петра Порошенка

      Президент Петро Порошенко привітав українців із Днем пам’яті та примирення та з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Проте глава держави зауважив, що подолання нацизму – це не привід водити ряжені "полки безсмертних" по всьому світу.

      "Слава всім, хто захищав Україну від агресії з боку нацистського Третього рейху та всім сучасним захисникам, які боронять нашу вітчизну від ворожих зазіхань Російської імперії", – сказав Порошенко під час виступу з нагоди 74 річниці завершення Другої світової війни.

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      До пам’яті про жертви українського народу у Другій світовій війні додалася зараз пам’ять про тисячі загиблих внаслідок російської агресії, додав президент

      Україна, яка не була в ті роки незалежною державою, де-факто, стала членом антигітлерівської коаліції, а український народ – народом-переможцем, нагадав Порошенко. Хоча закінчення Другої світової так і не зробило Україну вільною.

      "Ми, на відміну від Москви, не збираємося приватизувати спільну перемогу народів усіх країн антигітлерівської коаліції. Ніхто не має права монополізувати перемогу над нацизмом, а тим більше використовувати її для апології своєї імперської політики", – наголосив глава держави.

      Подолання нацизму 74 роки тому – це не привід водити ряжені "полки безсмертних" по всьому світу! Ми дистанціювалися від кремлівського "побєдобєсія". За 5 останніх років ми виробили власний сценарій відзначення Дня перемоги, наближений до загальноєвропейської традиції,
      – сказав Порошенко.

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      Що таке "Безсмертний полк"? Це російська громадська організація, початкова мета якої – проведення вшанувань учасників Другої світової війни. З 2012 року виступи організації охопили всю Росію. Вона почала активно діяти на території інших держав.

      Загалом так звана акція "Безсмертний полк" – це інформаційна провокація Росії, елемент гібридної війни. Акція спрямована не на заклик вшанувати і не повторити війну, а на позиціювання "русского міра", міфології про перемогу Росії у Другій світовій війні, чи, як її називають росіяни – великій вітчизняній.

      Друга світова війна головні дати інфографіка історія

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Історія День Перемоги 9 травня Війна Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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