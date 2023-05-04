Про це 24 Каналу розповів радник глави ОПУ Михайло Подоляк. Він додав, що планами про контрнаступ володіє лише вузьке коло осіб, а Україна ділиться з союзниками обмеженою інформацією.

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Переговорів не буде

За його словами, без контрнаступу війна буде стагнувати, опиниться у підвішеному стані, що вигідно Росії. Без активних дій збоку України, без деокупації територій – Росія вважатиме, що досягла певних успіхів. Це абсолютно не прийнятно для України.

"Контрнаступ, з політичної точки зору, потрібен, інакше війна не закінчиться. Ніякого фіналу війни не буде, якщо буде нова "лінія розмежування". Війна не закінчиться, якщо ми не отримаємо низку тактичних перемог над росіянами. Переговорів не буде, адже Росія на них абсолютно неадекватна", – заявив Подоляк.

Контрнаступ це не якась дата

Він наголосив, що контрнаступ – це не якась певна дата, а ціла низка подій та заходів, які дозволять Україні звільнити окуповані території. Вдалий контрнаступ ще більше принизить психологічний стан росіян. Це так само важливо, як кількість зброї.

Щодо витоків, то Подоляк сказав, що лише Генеральний штаб може вирішувати з ким зі союзників Україна ділиться інформацією і це справедливо.

Війна Росії проти України розгортається, фактично, у прямому ефірі й інформація про багато подій публікується одразу. Україна ділиться частиною інформації, але дуже обмеженою і лише вузьке коло осіб знає всі можливості ЗСУ,

– зазначив радник глави ОПУ.

Експертам варто помовчати

Також він закликав різноманітних військових експертів зберігати інформаційну тишу та не грати на руку ворогу. Публічний аналіз дій ЗСУ може лише нашкодити контрнаступу та допомогти Росії краще підготуватись до нього.

"Я не зовсім розумію, навіщо це роблять експерти, які не мають жодного відношення до Генштабу. Навіщо нам у прямому ефірі обговорювати операційні завдання, які будуть стояти перед збройними силами", – додав Подоляк.

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