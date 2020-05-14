Чи подорожчає проїзд у Києві після карантину: відповідь Кличка

Столична влада не розглядає питання підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті після карантину. У КМДА зазначають, головне – без ексцесів повернути транспорт до нормальної роботи.

Кличко про пасажирські перевезення в Києві

Україна досі перебуває у режимі надзвичайної ситуації, тому відновлювати пасажирські перевезення слід з обережністю. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу у столиці, інформує 24 канал.

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Ми не розглядаємо питання підняття тарифів. Задля безпеки пасажирів ми просимо діставатись громадським транспортом людей на роботу та з роботи, а також в нагальних ситуаціях. Ми досі не застраховані від інфекційного вибуху,

– зазначив Кличко.

"Київпастранс", повідомив мер, продовжує дезінфікувати весь рухомий склад тричі на добу.

Коли можуть запустити громадський транспорт

Міністерство інфраструктури розробило план відновлення регулярного пасажирського сполучення. Його збираються запроваджувати поступово – у 3 етапи. Перший етап передбачає запуск міських автоперевезень (крім маршрутних таксі) та приміських перевезень (у межах одного району).

Що відомо про відновлення роботи метро

Віталій Кличко просить відкрити підземку вже з 25 травня. Проте на думку міністра інфраструктури Владислава Криклія, це – занадто рано. Натомість, очільник МОЗ Максим Степанов проблем у відкритті метро не бачить. Є лише одна умова: епідемічна ситуація має відповідати нормальним показникам.

Зазначимо, що метро у містах-мільйонниках України – Києві, Харкові та Дніпрі – закрили ще 17 березня. Воно точно не працюватиме щонайменше до кінця карантину, тобто до 22 травня.



Етапи відновлення пасажирських перевезень / Інфографіка Мінінфраструктури