Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Чи подорожчає проїзд у Києві після карантину: відповідь Кличка

-
Чи подорожчає проїзд у громадському транспорті у Києві після карантину
Проїзд у громадському транспорті у столиці не подорожчає / Рубрика

Столична влада не розглядає питання підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті після карантину. У КМДА зазначають, головне – без ексцесів повернути транспорт до нормальної роботи.

Кличко про пасажирські перевезення в Києві

Україна досі перебуває у режимі надзвичайної ситуації, тому відновлювати пасажирські перевезення слід з обережністю. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу у столиці, інформує 24 канал.

До теми Через коронавірус в Україні можуть запровадити нову модель громадського транспорту: деталі

Ми не розглядаємо питання підняття тарифів. Задля безпеки пасажирів ми просимо діставатись громадським транспортом людей на роботу та з роботи, а також в нагальних ситуаціях. Ми досі не застраховані від інфекційного вибуху,
– зазначив Кличко.

"Київпастранс", повідомив мер, продовжує дезінфікувати весь рухомий склад тричі на добу.

Коли можуть запустити громадський транспорт

Міністерство інфраструктури розробило план відновлення регулярного пасажирського сполучення. Його збираються запроваджувати поступово – у 3 етапи. Перший етап передбачає запуск міських автоперевезень (крім маршрутних таксі) та приміських перевезень (у межах одного району).

Що відомо про відновлення роботи метро

Віталій Кличко просить відкрити підземку вже з 25 травня. Проте на думку міністра інфраструктури Владислава Криклія, це – занадто рано. Натомість, очільник МОЗ Максим Степанов проблем у відкритті метро не бачить. Є лише одна умова: епідемічна ситуація має відповідати нормальним показникам.

Зазначимо, що метро у містах-мільйонниках України – Києві, Харкові та Дніпрі – закрили ще 17 березня. Воно точно не працюватиме щонайменше до кінця карантину, тобто до 22 травня.

етапи відновлення роботи транспорту
Етапи відновлення пасажирських перевезень / Інфографіка Мінінфраструктури

Автор: Ірина Пундор
Теги: Транспорт Новини України Віталій Кличко Новини Києва Карантин в Україні 2020
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Уже не цар? Як Путін почав ліквідувати Росію
сьогодні , 11:30 Уже не цар? Як Путін почав ліквідувати Росію
Олександр Гольц
Війна Коломойського проти України триває: чого чекати далі?
сьогодні , 08:40 Війна Коломойського проти України триває: чого чекати далі?
Світлана Заліщук
Українціі готові до змін? Одна показова ситуація
13 травня , 22:00 Українціі готові до змін? Одна показова ситуація
Уляна Супрун