У 2020 році з подорожами не дуже склалося, адже через пандемію коронавірусу багато країн позакривали свої кордони та ввели жорсткі обмеження. Незважаючи на те, що у світі вже почалася вакцинація від COVID-19, не варто очікувати, що у 2021 році ситуація кардинально зміниться, а всі перешкоди для туризму зникнуть.

Сайт 24 каналу розповідає, що буде з подорожами у 2021 році та чи варто планувати відпустку за кордоном.

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"Імунні паспорти" та обов’язкова вакцинація

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що станом на початок грудня українці могли відвідати понад 60 країн.

Насправді у світі є куди поїхати, і ми постійно працюємо з різними країнами світу, щоб розблокувати можливість для українців туди поїхати. Нині, навіть попри пандемію та карантинні обмеження, у нас 63 країни, куди можна поїхати, з них 10 – у Європі, – сказав Кулеба у інтерв’ю РБК-Україна.

Поки що уряди різних країн не роблять офіційних заяв з приводу туристичних правил на найближчий час. Хоча вже зараз багато хто говорить про, так звані, "імунні паспорти" чи "паспорти здоров’я" – довідки про те, що людина вже перехворіла на COVID-19 та не несе ніякої небезпеки для інших.

Першими з такою ініціативою виступили у Греції ще навесні 2020 року. Там запропонували запровадити "паспорт здоров’я" для туристів, який підтверджуватиме, що людина не є носієм коронавірусу. Пізніше над такою ідеєю розмірковували і у Німеччині.

Експерти Центру політичних та економічних ініціатив "European Strategy" прогнозують, що електронні паспорти щеплення стануть обов’язковим елементом закордонних подорожей в найближчі роки.

Низка західних держав декларує намір впровадження спеціальних електронних паспортів щеплення або мобільних додатків. Потужні технологічні компанії вже працюють над можливими варіантами технологічної реалізації подібних проектів. Сама по собі така вимога не виглядає значною перешкодою, яка могла б ускладнити подорожування західними країнами, але на даний момент невідомо в якому напрямку така ініціатива буде розвиватись, – кажуть експерти.

Втім, якщо паспорти здоров’я поки залишаються лише на рівні ідей, то введення обов’язкової вакцинації більш реальне. Так, у листопаді 2020 року уряд Австралії підтвердив наміри зробити вакцинацію від COVID-19 обов’язковою умовою для в'їзду в країну. Але до такого кроку будуть вдаватися лише тоді, коли вакцина від COVID-19 стане легкодоступною.

Також вже зараз для того, аби потрапити до багатьох країн, потрібно мати негативний ПЛР-тест на коронавірус. Нещодавно такі правила ввели у Туреччині, Єгипті, Болгарії, ОАЕ і т.д.

Що стосується Європи, то вона залишиться закритою для українських туристів і у першій половині 2021 року. Адже зараз поїздки з туристичними цілями фактично до всіх країн ЄС залишаться заблокованими до липня 2021 року.

Основною умовою для подорожей у 2021 році стане вакцинація /Фото Unsplash

Що прогнозують експерти

Павло Кравчук, експерт ГО "Європа без бар'єрів", каже, що за даними Міжнародної організації з міграції, якщо одразу після початку пандемії головним обмеженням подорожей були обмеження в'їзду за територіальним принципом, то до кінця літа в глобальному масштабі частіше стали використовувати більш гнучкі і прицільні медичні обмеження – наприклад, наявність тесту ПЛР, вимога пройти карантин, або підтвердження того, що мандрівник вже перехворів на коронавірус.

Найімовірніше у 2021 році тенденція до використання медичних обмежень посилиться – зокрема, до переліку тих, кому дозволено в'їзд, будуть додавати вакцинованих мандрівників. Крім того, як і минулого року, варто чекати сильного тиску на уряди з боку туристичного бізнесу і відповідних послаблень у літній сезон, – каже Кравчук.

Він додав, поки виглядає так, що Україна не має перспектив досягнути прийнятного за внутрішніми критеріями Єврокомісії рівня тестування (300 на 100 тисяч населення), тому, якщо ЄС не змінить підходу, повне поновлення безвізу навряд чи відбудеться. При цьому країни-члени ЄС запроваджують і будуть запроваджувати розмаїті винятки на національному рівні, якими зможуть користуватися деякі громадяни України, але, на жаль, не всі.

Так, зараз за безвізом можна потрапити до Польщі за наявності дозволу на працю або Карти поляка, до Угорщини в рамках 30-кілометрової зони тривалістю до 1-ї доби тощо. Звісно це все залежить від ситуації з вірусом і буде діяти тільки якщо вона залишатиметься більш-менш стабільною, – пояснив Кравчук.

Віктор Стинич, автор тревел-проекту "Подорожуй", зазначає, що зараз є велика невизначеність з подорожами, а вакцинування українцям поки не дуже світить. Можна очікувати, що авіакомпанії і певні країни почнуть вводити вимоги по наявності вакцини і це буде нова перепона, адже ті, хто не вакцинується, не зможуть подорожувати.

Всі мають різні страхи: втратити гроші, захворіти за кордоном, потрапити у ситуацію, коли зачиниться кордон. Саме через це багато хто поставив поки подорожі за кордон на паузу та переключився на подорожі по Україні. Якщо брати 2020 та 2019 роки, наприклад, по Закарпаттю, то у 2020 році падіння туризму тут склало близько 50%. Але влітку все ж було зростання, особливо це відчули популярні туристичні напрямки – Закарпаття, Одесса, Херсонщина. Такі пікові зростання можна очікувати і у 2021 році, але вони не перекриють всіх втрат, – говорить Стинич.

Він додає, що аби відновити галузь потрібно буде 2-3 роки. Ще одна перепона для подорожей – економічна нестабільність. Багато українців втратили роботу, у них стало менше коштів, і все це впливає на можливість і бажання їхати за кордон.

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Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, зазначив, що більшість країн не відкриє свої кордони для іноземних туристів, або в'їзд буде дозволений при наявності негативного тесту на коронавірус, або щеплення. Очікується, що в'їзд в країни ЄС буде дозволений лише для українців, які мають щеплення.

Тест здорожчує подорож, крім того, якщо тест виявиться позитивним, то поїздку доведеться скасувати. Також, в Україні поглиблюється економічна криза, люди втрачають бізнес, роботу, витрачають заощадження, тому кількість туристів може навіть скоротитися порівняно з минулим роком, – підсумовує експерт.