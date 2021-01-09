В 2020 году с путешествиями не слишком сложилось, ведь из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли свои границы и ввели жесткие ограничения. Несмотря на то, что в мире уже началась вакцинация от COVID-19, не стоит ожидать, что в 2021 году ситуация кардинально изменится, а все препятствия для туризма исчезнут.

Сайт 24 канала рассказывает, что будет с путешествиями в 2021 году и стоит ли планировать отпуск за границей.

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"Иммунные паспорта" и обязательная вакцинация

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что по состоянию на начало декабря украинцы могли посетить более 60 стран.

На самом деле в мире есть куда поехать, и мы постоянно работаем с разными странами мира, чтобы разблокировать возможность для украинцев туда поехать. Сейчас, даже несмотря на пандемию и карантин, у нас 63 страны, куда можно поехать, из них 10 – в Европе,

– сказал Кулеба в интервью РБК-Украина.

Пока правительства разных стран не делают официальных заявлений по поводу туристических правил на ближайшее время. Хотя уже сейчас многие говорят о так называемых "иммунных паспортах" или "паспортах здоровья" – справки о том, что человек уже переболел COVID-19 и не несет никакой опасности для других.

Первыми с такой инициативой выступили в Греции еще весной 2020 года. Там предложили ввести "паспорт здоровья" для туристов, подтверждающий, что человек не является носителем коронавируса. Позже над такой идеей рассуждали и в Германии.

Эксперты Центра политических и экономических инициатив "European Strategy" прогнозируют, что электронные паспорта прививки станут обязательным элементом иностранных путешествий в ближайшие годы.

Ряд западных государств декларирует намерение внедрения специальных электронных паспортов прививки или мобильных приложений. Мощные технологические компании уже работают над возможными вариантами технологической реализации подобных проектов. Само по себе такое требование не выглядит значительным препятствием, которое могло бы осложнить путешествие по западным странам, но на данный момент неизвестно в каком направлении такая инициатива будет развиваться,

– говорят эксперты.

Впрочем, если паспорта здоровья пока остаются на уровне идей, то введение обязательной вакцинации более реальное. Так, в ноябре 2020 года правительство Австралии подтвердило намерения сделать вакцинацию от COVID-19 обязательным условием для въезда в страну. Но к такому шагу будут прибегать только тогда, когда вакцина от COVID-19 станет легкодоступной.

Также уже сейчас для того, чтобы попасть во многие страны, нужно иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Недавно такие правила ввели в Турции, Египте, Болгарии, ОАЭ и т.д.

Что касается Европы, то она останется закрытой для украинских туристов и в первой половине 2021 года. Ведь сейчас поездки с туристическими целями фактически во все страны ЕС останутся заблокированными до июля 2021 года.



Основным условием для путешествий в 2021 году станет вакцинация / Фото Unsplash

Что прогнозируют эксперты

Павел Кравчук, эксперт ОО "Европа без барьеров", говорит, что по данным Международной организации по миграции, если сразу после начала пандемии главным ограничением путешествий были ограничения въезда по территориальному принципу, то к концу лета в глобальном масштабе чаще стали использовать более гибкие и прицельные медицинские ограничения – например, наличие теста ПЦР, требование пройти карантин, или подтверждение того, что путешественник уже переболел коронавирусом.

Скорее всего в 2021 году тенденция к использованию медицинских ограничений усилится – в частности, в перечень тех, кому разрешен въезд, будут добавлять вакцинированных путешественников. Кроме того, как и в прошлом году, стоит ожидать сильного давления на правительства со стороны туристического бизнеса и соответствующих послаблений в летний сезон,

– говорит Кравчук.

Он добавил, пока выглядит так, что Украина не имеет перспектив достичь приемлемого по внутренним критериям Еврокомиссии уровня тестирования (300 на 100 тысяч населения), поэтому, если ЕС не изменит подхода, полное восстановление безвиза вряд ли произойдет. При этом страны-члены ЕС вводят и будут вводить разнообразные исключения на национальном уровне, которыми смогут пользоваться некоторые граждане Украины, но, к сожалению, не все.

Так, сейчас по безвизу можно попасть в Польшу при наличии разрешения на работу или Карты поляка, в Венгрию в рамках 30-километровой зоны продолжительностью до 1-го дня тому подобное. Конечно, это все зависит от ситуации с вирусом и будет действовать только если она будет оставаться более-менее стабильной, – пояснил Кравчук.

Виктор Стинич, автор тревел-проекта "Путешествуй", отмечает, что сейчас есть большая неопределенность с путешествиями, а вакцинация украинцам пока не очень светит. Можно ожидать, что авиакомпании и определенные страны начнут вводить требования по наличию вакцины и это будет новая преграда, ведь те, кто не вакцинируется, не смогут путешествовать.

Все имеют разные страхи: потерять деньги, заболеть за границей, попасть в ситуацию, когда закроется граница. Именно поэтому многие поставили пока путешествия за границу на паузу и переключились на путешествия по Украине. Если брать 2020 и 2019 годы, например, по Закарпатью, то в 2020 году падение туризма здесь составило около 50%. Но летом все же был рост, особенно это почувствовали популярные туристические направления – Закарпатье, Одесса, Херсон. Такие пиковые росты можно ожидать и в 2021 году, но они не перекроют всех потерь,

– говорит Стинич.

Он добавляет, что чтобы восстановить отрасль, нужно будет 2-3 года. Еще одна преграда для путешествий – экономическая нестабильность. Многие украинцы потеряли работу, у них стало меньше средств, и все это влияет на возможность и желание ехать за границу.

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Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт отметил, что большинство стран не откроет свои границы для иностранных туристов, или въезд будет разрешен при наличии отрицательного теста на коронавирус, или прививки. Ожидается, что въезд в страны ЕС будет разрешен только для украинцев с прививкой.

Тест удорожает путешествие, кроме того, если тест окажется положительным, то поездку придется отменить. Также в Украине углубляется экономический кризис, люди теряют бизнес, работу, тратят сбережения, поэтому количество туристов может даже сократиться по сравнению с прошлым годом,

– заключает эксперт.