Подорожі Україною: дивовижні місця Харківщини, що зачаровують красою

До Дня Незалежності України 24 канал підготував спецпроект про наймальовничіші куточки кожного регіону нашої країни. До вашої уваги – ТОП-7 дивовижних місць Харківщини, які варто відвідати кожному.

Харківщина – найстаріша і найбільша область Східної України, що вабить туристів своєю сучасністю і водночас неймовірною красою природи. Кожен мандрівник знайде тут для себе щось особливе і неповторне, адже регіон багатий на цікаві архітектурні пам’ятки, славетні історичні місця, казкові парки та унікальні озера.

Більше регіонів у спецпроекті: Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити

Харківська область є географічним центром Слобожанщини. Вона поєднала у собі міста-велетні і затишні села. Саме Харківщина є домівкою багатьох геніальних людей, серед яких філософ Григорій Сковорода, письменник Григорій Квітка-Основ’яненко, науковець Ілля Мечников, дизайнер Андре Тан, спортсменка Яна Клочкова та багато інших особистостей, які прославили Україну на весь світ.

Всю мальовничість і особливість регіону неможливо передати лише кількома словами. Тому, якщо ви досі не подорожували Слобожанщиною, пропонуємо ТОП-7 місць Харківської області, які потрібно відкрити для себе у цьому чарівному куточку України.



Харківська область: які місця варто відвідати

Харків

Славетний і величний Харків – одне із найбільших міст України, що розкинулося на північному сході країни. Він дивовижно поєднав у собі столітню архітектуру і сучасні новобудови. Харків називають першою столицею, тому що він нею був у радянські часи, а ще – столицею студентів і науки, містом старовинних храмів, безлічі зелених парків, незвичайних пам’ятників, театрів, музеїв, торгівельних центрів і височенних хмарочосів.

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Візитною карткою Харкова є центральна Площа Свободи, що вражає своїми гігантськими розмірами. Вона одна з найбільших не лише в Європі, але й в усьому світі. Її довжина – близько 750 метрів, а площа – майже 12 гектарів. Саме тут розташовані усі найважливіші адміністративні установи міста, а ще проводять всі масові гуляння, паради, концерти і свята.



Площа Свободи у Харкові з висоти

У харків’ян є приказка: хто не бачив Держпром, той не був у Харкові. Справді, будинок державної промисловості, що широко розкинув всі свої дев'ять під'їздів з повітряними переходами на площі Свободи в самому центрі міста, не можна не помітити. Це пам'ятка архітектури, що входить до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, символ конструктивізму. Держпром – перший в Україні 13-поверховий хмарочос: його висота 63 метри, а з урахуванням шпиля-телевежі – 108 метрів.



Будівля Держпрому у Харкові

Будучи у Харкові, обов’язково треба завітати у Центральний парк культури і відпочинку імені Горького, який містяни прозвали "місцевим Діснейлендом". У ньому можна чудово відпочити і знайти безліч розваг, атракціонів як для дітей, так і для дорослих.



Статуї в парку Горького

Вхід у парк безкоштовний, а на його території діють казкові ресторани, кафе, тематичні зони, понад 40 атракціонів, фонтанів, спортивних зон. Територія парку з атракціонами поділена на 5 зон різної тематики: дитяча, середньовічна, екстремальна, французька і ретрозона.

На окрему увагу заслуговує Колесо огляду висотою 55 метрів, що є рекордною для України.



Колесо огляду в парку Горького

На території парку функціонує підвісна канатна дорога протяжністю 1387 метрів. Вона з'єднує центральну вулицю Сумську з мікрорайоном Павлове Поле. Вартість поїздки – 30 гривень, а тривалість – приблизно 20 хвилин, під час якої пасажир піднімається на висоту від 8 до 26 метрів. З кабінок відкривається неймовірний вид на центр Харкова, Парк розваг, Саржин Яр, лісопарк.

Канатна дорога працює з вівторка по п'ятницю з 10 до 21:45, а в суботу і неділю – з 11 до 21:45.



Канатна дорога у Харкові

Також у Харкові функціонує найбільш пікантний музей України – музей сексу. Це єдиний такий науково-просвітницький центр не тільки в Україні, а й у Східній Європі. Музей створили співробітники кафедри сексології та медичної психології Харківської медакадемії післядипломної освіти.



Музей сексу

Відвідати музей сексу можуть особи, які досягли 18 років. У ньому організовані кілька видів екскурсій різної тематики. У 12 виставкових залах представлено безліч експонатів, які розкажуть про особливості сексуальних культур світу: Європи, Африки, Японії, Америки, Індії, Китаю.

Окрім того, на просвітницькі екскурсії в музей можуть прийти підлітки, для яких відкрито спеціальний зал, що служить цілям статевого виховання.

Кицівська пустеля

У Харківській області неподалік від села Кицівка Печенізького району розташувалася унікальна для України природна зона – піщана горбиста місцевість, яка отримала назву Кицівська або Харківська пустеля.

Вона розкинулась серед соснових лісів і річки Сіверський Донець. У минулому тут був танковий полігон, де проводилися військові навчання.



Кицівська пустеля

Ця пустеля стала домівкою для рідкісних видів комах, які не трапляються більше ніде на території України. Пагорби пісків подекуди поросли мохами, лишайниками, чагарниками і травою.

Протяжність піщаної території, що нагадують дюни, – майже 2 кілометри.

Крейдяні гори

Одна з найкрасивіших пам'яток Харківщини – крейдяні схили, які утворилися за часів палеогенового моря.



Крейдяні гори

Вони є перлиною Національного природного парку "Дворічанський", що розкинувся за 135 кілометрів від Харкова на північному сході області. Крейдяні гори простягаються на кілька десятків кілометрів уздовж річки Оскіл.

Найбільш цікава і мальовнича частина гір розташована між селами Кам’янка та Новомлинськ Дворічанського району.

Палац Кеніга

Аби потрапити у казковий палац, не обов’язково їхати у Діснейленд. Варто лише поїхати у селище міського типу Шарівка Богодухівського району Харківської області. Саме там, на березі річки Мерчик, височіє один з найкрасивіших палацово-паркових комплексів Слобожанщини, пам'ятник культури національного значення – Палац Кеніга.



Палац Кеніга

Місцеві жителі називають його ще Шарівський замок, "Цукровий замок", "Шарівська перлина".

Садиба Кеніга дійсно вражає архітектурним розмахом і мальовничістю. Її почав будувати ще поміщик Павло Ольховський в 1836 році. Потім маєток перейшов братам Гебенштрейнам, які висадили в парку екзотичні рослини, збудували школу та храм. В кінці ХІХ століття садибу придбав цукровий магнат Леопольд Кеніг.

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Він перебудував палац в неготичному та ренесансному стилях, а парадний вхід прикрасив витонченими восьмигранними вежами зі шпилями.

Шарівський парк реконструював відомий садівник і ландшафтний архітектор Георг Куфальдт, забудувавши його терасами, фонтанами, сходами, місточками, басейном. Головним елементом парку стала широка липова алея.



Парк навколо палацу Кеніга

З 1925 до 2008 року в садибі розміщувався туберкульозний санаторій, відвідування було заборонено. В останні роки проведено окремі реставраційні та консерваційні роботи.

Парк відчинено щоденно з 8:00 до заходу сонця. Вхід на територію парку і в палац платний: для дорослих – 25 гривень, а для дітей до 14 років – 15 гривень.

Гора Крем'янець (Кременець)

Одне з найдивовижніших місць Харківської області – гора Кременець, що приваблює тисячі туристів з усієї України і не тільки. Вона є найвищою точкою області і розташована на висоті 218 метрів над рівнем моря в місті Ізюм на правому березі Сіверського Дінця.



Кам'яні статуї на горі Крем'янець

Гора є геологічним пам'ятником природи, а з її вершини можна милуватися чудовою панорамою Ізюма, річкою і хвойними лісами Слобожанщини.

На схилі встановлені зібрані в околицях кам'яні статуї – половецькі баби. Згідно з давньою легендою, племена, які жили в степу, поклонялися богу-сонцю, але прогнівили його і були перетворені в камінь.

Солоне озеро

В селі Антонівка Кегичівського району Харківської області є унікальне солоне озеро, про яке мало хто знає в Україні.

Історія його походження пов'язана з пошуками нових родовищ природного газу й нафти. У селі поставили вишку і пробурили свердловину, на шляху якої перебувала соляна лінза. У результаті утворився фонтан газу через аномально високий тиск – 300 атмосфер. Фахівцям вдалося "заглушити" газовий фонтан і запобігти забрудненню атмосфери.



Солоне озеро на Харківщині

Проте через якийсь час природний газ знову пробився назовні, що в підсумку призвело до затоплення бурової вишки і утворення 60-метрового кратера. А через те, що вода проходила через поклади солі, штучна водойма вийшла також солоною.

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Глибина озера – майже 10 метрів. За словами місцевих жителів, вода через солі дуже добре загоює рани, а поблизу відчувається справжнє морське повітря.

"Фельдман-Екопарк"

Під Харковом у селі Лісне є чудове місце для надзвичайно цікавого та активного сімейного відпочинку – "Фельдман-Екопарк".

Це регіональний ландшафтний парк, один з об'єктів природно-заповідного фонду України, масштабний благодійний проект МБФ "Фонду Олександра Фельдмана".



Територія "Фельдман-Екопарку"

В екопарку є зоопарк, який налічує близько 2000 тварин, серед яких тигри, вовки, мавпи, кенгуру, носухи, єноти, змії тощо. В зоні Контактного зоопарку відвідувачі мають можливість погодувати та погладити звіряток.

На його території розміщені різноманітні майданчики, атракціони, проводяться спортивно-розважальні свята, пізнавальні екскурсії.



Ігри з тваринами у "Фельдман-Екопарку"

Також на території мультикомплексу функціонує Центр психосоціальної реабілітації, де використовують передові методики екотерапії: анімалотерапії, арт-терапії, ландшафт-терапії.

"Фельдман-Екопарк" працює цілорічно, всі послуги безкоштовні.

Фото: Livejournal, Mapio.net, Mykharkov.info.