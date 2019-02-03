Подробиці з життя Епіфанія: як живе та справляється з предстоятельством у новій церкві

Сергій Думенко, який відомий всьому православному світу як митрополит Епіфаній, 15 грудня вийшов з Софії Київської у новому статусі. Окрім нього претендентів на митрополичий престол було ще двоє: Вінницький митрополит Симеон, як представник московської патріархії, та єпископ Володимир Черпак з автокефальної церкви.

Відтак за Епіфанія проголосувало найбільше – аж 36 делегатів.

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Проте обійти Епіфанія міг ще один церковник – митрополит Луцький Михайло, але він зняв свою кандидатуру ще до голосування. Нібито через шантаж Філарета, який виставив ультиматум: або від Київської патріархії висунуть Епіфанія, або ноги його не буде у соборі. У свою чергу, Епіфаній стверджує, що ніяких домовленостей чи тиску не було.

Відомо, що він давно був фаворитом патріарха. Працював його секретарем, керував справами Київської патріархії і мав би замінити Філарета на випадок хвороби або смерті.



Патріарх Філарет та митрополит Епіфаній

Ще з дитинства Епіфаній мріяв стати священиком. Його дитинство пройшло на Буковині, де він разом з бабусею часто ходив до храму. У школі хлопець був слухняним та не бешкетував. Він сидів за першою партою, добре навчався і любив багато читати.

Директорка Старожадівської школи, в якій вчився Епіфаній, Ганна Гранат згадала, що він був дуже охайним та зібраним у шкільні роки. І це проявлялося в усьому: від записів у зошитах до зовнішнього вигляду.

Після школи він поїхав з рідного села Стара Жадова до Києва, де спершу вчився у семінарії, а потім у духовній академії. Тоді рік стажувався в Афінському університеті у Греції, а не в Москві, як більшість вищих українських ієрархів. У 2010 став ректором Київської богословської академії.



Предстоятель Епіфаній (справа знизу у білій рубашці) у випускному класі

За півтора місяця свого предстоятельства він дав кілька інтерв'ю. Йому навіть дзвонили російські пранкери, але на провокативні питання про ставлення до геїв митрополит відповів – він за реформи у церкві. Також Епіфаній зазначив, що прагне, аби церква відійшла від консерватизму та була відкритою.

Новий очільник ПЦУ живе скромно. Обідає у монастирській трапезній, а під рясою носить білі сорочки зі штанами та темні светри, а не брендовані речі. Також він має акаунти у соцмережах Facebook та Twitter, щоправда, ведуть їх помічники.



Епіфанія не раз критикували, зокрема й за участь у "Томос-турі"

Звинувачували митрополита і в піарі Порошенка у так званому "Томос-турі" Україною. Після того як Порошенку вручать посвідчення кандидата спільні поїздки припинять.

Це не підтримка кандидата Порошенка. Це певною мірою є вдячність людині, яка зробила стільки для того, щоб цей Томос відбувся,

– зазначив митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Тим часом парафії Московського патріархату продовжують переходити до української церкви, наразі їх вже дві сотні.