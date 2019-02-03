11:01
3 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кохання та зрада Пині. Позахмарні статки та маєтки очільника "Газпрому"
      Вєсті Кремля
      19:41, 2 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Путінська пташка в кокошніку. Безглузді поради Азарова
      Вєсті.UA
      19:03, 2 лютого
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, 1 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Подробиці з життя Епіфанія: як живе та справляється з предстоятельством у новій церкві

      9

      Сергій Думенко, який відомий всьому православному світу як митрополит Епіфаній, 15 грудня вийшов з Софії Київської у новому статусі. Окрім нього претендентів на митрополичий престол було ще двоє: Вінницький митрополит Симеон, як представник московської патріархії, та єпископ Володимир Черпак з автокефальної церкви.

      Відтак за Епіфанія проголосувало найбільше – аж 36 делегатів.

      Читайте також: Як відбуватиметься входження на престол митрополита Епіфанія

      Проте обійти Епіфанія міг ще один церковник – митрополит Луцький Михайло, але він зняв свою кандидатуру ще до голосування. Нібито через шантаж Філарета, який виставив ультиматум: або від Київської патріархії висунуть Епіфанія, або ноги його не буде у соборі. У свою чергу, Епіфаній стверджує, що ніяких домовленостей чи тиску не було. 

      Відомо, що він давно був фаворитом патріарха. Працював його секретарем, керував справами Київської патріархії і мав би замінити Філарета на випадок хвороби або смерті.

      Патріарх Філарет та митрополит Епіфаній
      Патріарх Філарет та митрополит Епіфаній

      Ще з дитинства Епіфаній мріяв стати священиком. Його дитинство пройшло на Буковині, де він разом з бабусею часто ходив до храму. У школі хлопець був слухняним та не бешкетував. Він сидів за першою партою, добре навчався і любив багато читати.

      Директорка Старожадівської школи, в якій вчився Епіфаній, Ганна Гранат згадала, що він був дуже охайним та зібраним у шкільні роки. І це проявлялося в усьому: від записів у зошитах до зовнішнього вигляду.

      Після школи він поїхав з рідного села Стара Жадова до Києва, де спершу вчився у семінарії, а потім у духовній академії. Тоді рік стажувався в Афінському університеті у Греції, а не в Москві, як більшість вищих українських ієрархів. У 2010 став ректором Київської богословської академії.

      Предстоятель Епіфаній (справа знизу у білій рубашці) у випускному класі
      Предстоятель Епіфаній (справа знизу у білій рубашці) у випускному класі

      За півтора місяця свого предстоятельства він дав кілька інтерв'ю. Йому навіть дзвонили російські пранкери, але на провокативні питання про ставлення до геїв митрополит відповів – він за реформи у церкві. Також Епіфаній зазначив, що прагне, аби церква відійшла від консерватизму та була відкритою. 

      Новий очільник ПЦУ живе скромно. Обідає у монастирській трапезній, а під рясою носить білі сорочки зі штанами та темні светри, а не брендовані речі. Також він має акаунти у соцмережах Facebook та Twitter, щоправда, ведуть їх помічники.

      Епіфаній Порошенко
      Епіфанія не раз критикували, зокрема й за участь у "Томос-турі"

      Звинувачували митрополита і в піарі Порошенка у так званому "Томос-турі" Україною. Після того як Порошенку вручать посвідчення кандидата спільні поїздки припинять.

      Це не підтримка кандидата Порошенка. Це певною мірою є вдячність людині, яка зробила стільки для того, щоб цей Томос відбувся,
      – зазначив митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

      Тим часом парафії Московського патріархату продовжують переходити до української церкви, наразі їх вже дві сотні. 

      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Православна церква України Епіфаній Релігія
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 2 лютого: Росія та США виходять з ракетної угоди, звістка від полонених моряків
      сьогодні , 09:03 Головні новини 2 лютого: Росія та США виходять з ракетної угоди, звістка від полонених моряків
      2932
      На каком языке должны говорить политики
      сьогодні , 08:40 На каком языке должны говорить политики
      Олександр Гаврутенко 546
      Громадська активістка дає нове життя історичним дверям
      2 лютого , 22:00 Громадська активістка дає нове життя історичним дверям
      Ukrainer 627
      Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
      2 лютого , 20:08 Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
      3123
      "Чому я маю ховатися? Я – патріот своєї країни"
      2 лютого , 19:00 "Чому я маю ховатися? Я – патріот своєї країни"
      Повернись живим 2629
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук