Поездка равносильна смерти, геноцид крымчан и возрождение Ленина: новости Крымнаша

Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "Слёзы предателей".

1. В Санкт-Петербурге убили активистку Елену Григорьеву, которая боролась за права представителей ЛГБТ, а также выступала на митингах в поддержку крымских татар, выражая свой гражданский протест против репрессий. Ей был 41 год. Россия – конченная страна.



Активистка Елена Григорьева Активистка Елена Григорьева

2. Дочь политзаключенного Муслима Алиева Гульсум до сих пор в "списке экстремистов и террористов", несмотря на то, что сфабрикованное против нее уголовное дело оккупанты закрыли еще в январе 2019 года.



Дочь политзаключенного Муслима Алиева Гульсум / Фото Радио Свобода

3. Состояние тяжелобольного крымского татарина Эдема Бекирова снова ухудшилось. Несмотря на то, что он содержится в медсанчасти СИЗО, у него защемило нерв в позвоночнике – он не может встать с койки.

Дело Бекирова оккупанты направили в "Красноперекопский суд". Политузник сообщил адвокату, "что физически не переживет переезд в пыточных условиях автозака, тем более что изолятора временного содержания в Красноперекопске нет, а ближайший находится в Армянске. И даже если он будет содержаться в ИВС, то условия там не отвечают тем, при которых он может выжить. Понимая все риски, Эдем Бекиров пояснил, что откажется выходить из камеры для перевоза его в Красноперекопск, поскольку эта поездка равносильна смерти. Он готов привязать себя к койке в знак протеста".

4. Против жителя Судака оккупанты возбудили уголовное дело за уклонение от службы в армии "ихтамнетов". Крымчанину грозит до 2 лет лишения свободы. Напомню, призыв в армию оккупирующей страны нарушает 51 Статью Женевской конвенцию ООН, которую ратифицировала россия.



Скрин КРЫМский бандеровец

5. В Севастополе оккупанты снова перекрывают бухту, отменяя рейсы катеров, из-за репетиции Дня ВМФ мразии. По улицам передвигается военная техника. Люди выстраиваются в советские очереди на маршрутки. Кто там мечтал о совке? Следующие перекрытия бухты будут 24, 26 и 28 июля.



Севастополь сегодня / Скрин КРЫМский бандеровец

6. Через оккупированную Евпаторию сегодня прошла большая колонна военной техники оккупантов.

7. Киевский апелляционный суд удовлетворил иск "Ощадбанка" и позволил выполнить решение Международного коммерческого арбитража в Париже о взыскании $1,1 млрд с россии, а также процентов, начисляемых с марта 2014 года, в качестве компенсации за изъятие украинских активов в аннексированном Крыму.

8. Кандидат в т.н. "депутаты заксобрания Севастополя" от оккупационной партии "Родина" Алексей Процко начал шестидневную голодовку под зданием "правительства" города. Цель ватного протеста – привлечь внимание Москвы к "произволу севастопольского избиркома, не допустившего к выборам непарламентские партии и самовыдвиженцев".



"Депутаты заксобрания Севастополя" от оккупационной партии "Родина" Алексей Процко

9. Новости процветающего Заозерного:

"Поселок Заозерное за Евпаторией выглядит заброшенным, пустынным. Многие санатории и пансионаты, построенные и функционировавшие при совке, не работают, стоят в запустении, некоторые просто напоминают Припять. Очень много пляжей закрытых с табличками: "Купаться запрещено". Кафешки на набережной почти всегда пустуют. На местном рынке торгуют промтоварами, и одно место всего лишь – под фрукты-овощи. На наше удивление, местные продавцы сказали, что хоть бы это раскупили: отдыхающих нет, сезона нет, последний сезон был в Украине, поселок разваливается, никому до него нет дела. Спасибо, хоть к середине июля дорогу сделали, а то была как после бомбежки".



Скрин Тwitter

10. Щелкино. Решение проблемы водообеспечения водой возле дома 78/1 – при помощи ассенизаторской машины. Уверена, что туристы в восторге.



Фото Тwitter

11. В Никитском ботсаду по решению "суда" оккупантов заменят скульптуру богини Флоры на бюст Ленина. Ботсад пытался обжаловать это абсурдное решение, но проиграл уже второй "суд".



Скрин КРЫМский бандеровец

12. Оккупированную Евпаторию накрыл апокалипсис – сильный ветер, град и проливной дождь. Улицы превратились в реки. На пляжи выпал снег. Сохраняется штормовое предупреждение для всего полуострова.



Оккупированную Евпаторию накрыл апокалипсис / Фото Оккупированную Евпаторию накрыл апокалипсис / Фото КРЫМский бандеровец

13. Оккупанты продолжают заваливать "исками" жителей Гурзуфа, требуя снести все граничащие с лагерем "Артек" постройки. Палисадники, гаражи, пристройки – все пойдет под ковш ради нового трехметрового в высоту каменного забора по периметру лагеря, в котором теперь одебиливают детей. Но на этом оккупанты не остановятся: следом у людей отберут квартиры, уверены жители поселка. Куда всех выселят, неизвестно – программы переселения нет.

До оккупации Крыма россией постройки, гаражи, сады и квартиры передали в коммунальную собственность поселка, чтобы жители могли реализовать свое право на приватизацию жилья, что и было сделано. Теперь "Артек" просит оккупационный "суд" признать все пристройки на придомовых территориях самостроями и пустить их под снос, причем за счет законных владельцев жилья.

Но и это еще не все. Понаехавшее руководство лагеря против "нежелательного соседства", под которым подразумевает жителей улицы Ленинградской, где проживает около 300 человек:

Нам прямым текстом сказали, что не отказались бы от наших квартир и готовы оспаривать законность украинской приватизации в судах. Угрожают, что смогут легко признать наши дома аварийными, и тогда нам придется выселиться…

Несколько десятков человек снова вышли на митинг, на котором жаловались, что "людей здесь просто растоптали", и подписались под очередным слезным письмом – на этот раз оно адресовано т.н. "вице-премьеру" Крыма Евгению Кабанову, который еще в апреле обещал людям помочь.

Кроме того, собравшиеся на митинг люди пожаловались, что им "стало сложно жить материально, потому что такая ситуация вообще". Некоторые не сдерживали слез, и все вместе обвинили оккупантов в смерти своих близких и соседей (а таких уже 9 человек), которых оккупанты довели до нее "судами". Собравшиеся заявили, что это "геноцид" и "беспредел", а оккупантов назвали "варварами, которые занимаются нашим уничтожением".

Одна ватница напомнила, что "когда прошел референдум, путин нам сказал, что ни один житель Крыма не пожалеет, что мы вступили в россию. Но сейчас, конечно, мы глубоко сомневаемся, что никто не пожалел. Очень сильно нас тут прижимают, обижают и лишают жилья. Наших детей лишают будущего". Еще один ватник, зачитывая на камеру подписанное коллективное письмо, сказал, что "мы были слепы", а также заявил, что люди готовы к войне и перекрытию дорог, но свою землю и жилье не отдадут.

P.S. Большая часть предателей в Крыму предпочитает от греха подальше плакаться только на кухнях – благо есть длительный опыт, полученный во времена советской оккупации. В крайнем случае можно поплакаться в соцсетях – но это уже опасней. Но когда оккупанты приходят, чтобы отобрать что-то, принадлежащее ватникам, тогда мы слышим то, о чем они давно говорят на кухнях и строчат в соцсетях. Послушайте внимательно 11-минутное видео из последнего пункта дайджеста, чтобы еще раз ужаснуться, как Крым и его жители зажили в "родной гавани" без "бандер".

Читайте предыдущий дайджест: Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша