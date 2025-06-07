Ви про це могли не знати: несподіваний винуватець втоми і поганого сну – ротова порожнина
- Дихання ротом та скреготіння зубами можуть викликати хронічну втому, головні болі та порушення сну.
- Стоматологи здатні допомогти в лікуванні апное та інших порушень сну через ортодонтичні методи та міофункціональну терапію.
Ви спите по 7–8 годин, але прокидаєтесь розбитими. Часто болить голова, мучить хропіння чи навіть нічне пробудження від раптової нестачі повітря. У пошуках причини зазвичай звинувачують стрес, нерви або гаджети перед сном.
Дихання ротом: прихована причина хронічної втоми
Але є ще один, неочевидний винуватець — ваша ротова порожнина. Про це далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.
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Дихати потрібно носом – це забезпечує правильне зволоження, фільтрацію та підігрів повітря. Але при звуженні верхньої щелепи, неправильному прикусі чи збільшених аденоїдах дихання часто переходить у ротове – і це вже не дрібниця.
Результат:
- кисню у крові стає менше;
- мозок не входить у фази глибокого сну;
- тіло не відновлюється;
- слизова пересихає, ризик карієсу зростає.
Факт: У 2023 році група вчених із США довела, що люди, які сплять з відкритим ротом, мають гірший перебіг обструктивного апное — небезпечних нічних зупинок дихання.
Скреготіння зубами (бруксизм): нічний стрес, про який ви не здогадуєтесь
Скреготіння зубами уві сні – це сигнал. Часто – про стрес або про те, що зуби замикаються неправильно, м'язи напружені, а мозок не може розслабитися.
Бруксизм викликає:
- головні болі,
- біль у щелепі вранці,
- відчуття "важкої голови",
- постійну втому.
Довідка: Дослідження BMC Oral Health (2024) виявило, що у пацієнтів з бруксизмом значно частіше фіксуються розлади дихання уві сні та підвищений м'язовий тонус в зоні обличчя.
Апное: коли організм на мить "помирає", а мозок цього не помічає
Обструктивне апное сну (ОАС) – людина раптово перестає дихати на декілька секунд. І так – десятки разів за ніч. Без пробудження, але з порушенням усіх фаз сну.
Причини часто стоматологічні:
- вузьке піднебіння,
- недорозвинена нижня щелепа,
- неправильне положення язика,
- зміщення нижньої щелепи в спокої.
Навіть діти можуть мати такі порушення. І це помітно ще до початку хропіння – на профілактичному огляді у ортодонта.
Факт: Японські дослідники у 2022 році показали, що міофункціональна терапія – спеціальні вправи для м'язів язика й обличчя – значно знижують прояви апное та хропіння у пацієнтів з легким ступенем розладу.
Що може зробити стоматолог? Більше, ніж ви думаєте
Сьогодні стоматолог – не лише про карієс чи імпланти. Це фахівець, який може врятувати ваш сон. І не лише ваш.
Що саме ми робимо:
- виготовляємо нічні капи для зменшення м'язового напруження та захисту зубів;
- проводимо ортодонтичне лікування, яке покращує дихальні функції – зокрема розширення верхньої щелепи;
- працюємо з положенням язика, м'язовим тонусом, піднебінням;
- направляємо до ЛОРа, сомнолога або міофункціонального терапевта при підозрі на порушення сну.
Висновок
Не ігноруйте сигнали
Хропіння – це не смішно.
Скреготіння зубами – не дрібниця.
Постійна втома після сну – не "осінній настрій".
Це все – симптоми, які вказують на порушення, з якими не впораються ні мелатонін, ні відпустка. Але з якими може впоратися стоматолог – якщо звернутися вчасно.
Перше, що варто зробити, – не чекати. А записатись на профілактичний огляд. Для себе. І для дитини. Бо якість життя – починається зі сну.
Колонка є особистою думкою автора, редакція 24 Каналу може не поділяти її.