Ви про це могли не знати: несподіваний винуватець втоми і поганого сну – ротова порожнина

Ви спите по 7–8 годин, але прокидаєтесь розбитими. Часто болить голова, мучить хропіння чи навіть нічне пробудження від раптової нестачі повітря. У пошуках причини зазвичай звинувачують стрес, нерви або гаджети перед сном.

Дихання ротом: прихована причина хронічної втоми

Але є ще один, неочевидний винуватець — ваша ротова порожнина. Про це далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Дивіться також У сучасних людей менший ризик деменції: з чим це повʼязано

Дихати потрібно носом – це забезпечує правильне зволоження, фільтрацію та підігрів повітря. Але при звуженні верхньої щелепи, неправильному прикусі чи збільшених аденоїдах дихання часто переходить у ротове – і це вже не дрібниця.

Результат:

кисню у крові стає менше;

мозок не входить у фази глибокого сну;

тіло не відновлюється;

слизова пересихає, ризик карієсу зростає.

Факт: У 2023 році група вчених із США довела, що люди, які сплять з відкритим ротом, мають гірший перебіг обструктивного апное — небезпечних нічних зупинок дихання.

Скреготіння зубами (бруксизм): нічний стрес, про який ви не здогадуєтесь

Скреготіння зубами уві сні – це сигнал. Часто – про стрес або про те, що зуби замикаються неправильно, м'язи напружені, а мозок не може розслабитися.

Бруксизм викликає:

головні болі,

біль у щелепі вранці,

відчуття "важкої голови",

постійну втому.

Довідка: Дослідження BMC Oral Health (2024) виявило, що у пацієнтів з бруксизмом значно частіше фіксуються розлади дихання уві сні та підвищений м'язовий тонус в зоні обличчя.

Апное: коли організм на мить "помирає", а мозок цього не помічає

Обструктивне апное сну (ОАС) – людина раптово перестає дихати на декілька секунд. І так – десятки разів за ніч. Без пробудження, але з порушенням усіх фаз сну.

Причини часто стоматологічні:

вузьке піднебіння,

недорозвинена нижня щелепа,

неправильне положення язика,

зміщення нижньої щелепи в спокої.

Навіть діти можуть мати такі порушення. І це помітно ще до початку хропіння – на профілактичному огляді у ортодонта.

Факт: Японські дослідники у 2022 році показали, що міофункціональна терапія – спеціальні вправи для м'язів язика й обличчя – значно знижують прояви апное та хропіння у пацієнтів з легким ступенем розладу.

Що може зробити стоматолог? Більше, ніж ви думаєте

Сьогодні стоматолог – не лише про карієс чи імпланти. Це фахівець, який може врятувати ваш сон. І не лише ваш.

Що саме ми робимо:

виготовляємо нічні капи для зменшення м'язового напруження та захисту зубів;

проводимо ортодонтичне лікування, яке покращує дихальні функції – зокрема розширення верхньої щелепи;

працюємо з положенням язика, м'язовим тонусом, піднебінням;

направляємо до ЛОРа, сомнолога або міофункціонального терапевта при підозрі на порушення сну.

Висновок

Не ігноруйте сигнали

Хропіння – це не смішно.

Скреготіння зубами – не дрібниця.

Постійна втома після сну – не "осінній настрій".

Це все – симптоми, які вказують на порушення, з якими не впораються ні мелатонін, ні відпустка. Але з якими може впоратися стоматолог – якщо звернутися вчасно.

Перше, що варто зробити, – не чекати. А записатись на профілактичний огляд. Для себе. І для дитини. Бо якість життя – починається зі сну.