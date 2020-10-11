Прогноз погоди на 12 жовтня: на диво, досі сонячно й тепло
Погода в Україні у понеділок, 12 жовтня, досі буде сонячною і теплою для майже всієї території країни. Лише крайній захід накриють дощі, які триватимуть протягом усієї доби.
Крім того, поки ще вщухатиме відчутний осінній вітерець, який буде на всій території України: 5 – 10 метрів за секунду. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.
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Дощі накриють 5 західних областей – Закарпатську, Львівську, Волинську, Тернопільську й Івано-Франківську. Там водночас буде й найхолодніше – +15...+19 градусів. Також прохолодно в деяких центральних областях – +17...+21 градус.
На сході сонце порадує українців надто теплими, як для середини осені, показниками – +20...+22 градуси. На півдні ще тепліше – +20...+24 градуси.
У Києві погода теж залишається приємною. Жодних опадів, а температура повітря залишиться на доволі комфортних показниках – +19...+21 градус.
Температура повітря у містах України в понеділок, 12 жовтня:
Ужгород – +17…+19
Львів – +14…+16
Івано-Франківськ – +16…+18
Тернопіль – +18…+18
Чернівці – +17…+19
Хмельницький – +17…+19
Луцьк – +15…+17
Рівне – +15…+17
Житомир – +17…+19
Вінниця – +17…+19
Одеса – +20…+22
Миколаїв – +21…+23
Херсон – +22…+24
Сімферополь – +20…+22
Кропивницький – +20…+22
Черкаси – +19…+21
Чернігів – +17…+19
Суми – +20…+22
Полтава – +20…+22
Дніпро – +20…+22
Запоріжжя – +20…+22
Донецьк – +20…+22
Луганськ – +20…+22
Харків – +20…+22
Київ – +19…+21
Прогноз погоди на понеділок, 12 жовтня, від Укргідрометцентру