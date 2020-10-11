Погода в Україні у понеділок, 12 жовтня, досі буде сонячною і теплою для майже всієї території країни. Лише крайній захід накриють дощі, які триватимуть протягом усієї доби.

Крім того, поки ще вщухатиме відчутний осінній вітерець, який буде на всій території України: 5 – 10 метрів за секунду. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.

Зауважте Вересень 2020 року став найспекотнішим за всю історію

Дощі накриють 5 західних областей – Закарпатську, Львівську, Волинську, Тернопільську й Івано-Франківську. Там водночас буде й найхолодніше – +15...+19 градусів. Також прохолодно в деяких центральних областях – +17...+21 градус.

На сході сонце порадує українців надто теплими, як для середини осені, показниками – +20...+22 градуси. На півдні ще тепліше – +20...+24 градуси.

У Києві погода теж залишається приємною. Жодних опадів, а температура повітря залишиться на доволі комфортних показниках – +19...+21 градус.

Температура повітря у містах України в понеділок, 12 жовтня:

Ужгород – +17…+19

Львів – +14…+16

Івано-Франківськ – +16…+18

Тернопіль – +18…+18

Чернівці – +17…+19

Хмельницький – +17…+19

Луцьк – +15…+17

Рівне – +15…+17

Житомир – +17…+19

Вінниця – +17…+19

Одеса – +20…+22

Миколаїв – +21…+23

Херсон – +22…+24

Сімферополь – +20…+22

Кропивницький – +20…+22

Черкаси – +19…+21

Чернігів – +17…+19

Суми – +20…+22

Полтава – +20…+22

Дніпро – +20…+22

Запоріжжя – +20…+22

Донецьк – +20…+22

Луганськ – +20…+22

Харків – +20…+22

Київ – +19…+21



Прогноз погоди на понеділок, 12 жовтня, від Укргідрометцентру