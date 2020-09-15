Погода в Україні у вівторок, 15 вересня, буде сонячною, бездощовою та надзвичайно теплою. Все завдяки атмосферному фронту, що залишить сухою всю Європу.

Про це на своїй фейсбук-сторінці пише українська синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, така по-справжньому літня погода протримається до п’ятниці, 18 вересня, а далі температурні позначки гайнуть вниз.

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В Україні 15-го вересня скрізь – сухо тепло та сонячно. Температура повітря протягом дня досягне +24…+28 градусів,

– зазначає вона.

Найспекотніше 15 вересня буде на Вінниччині та на Закарпатті. Там стовпчики термометрів зупиняться на позначках у +26…+28 градусів.

Трохи прохолодніше буде на Півночі. Так, на Чернігівщині та Сумщині повітря прогріється до +22…+24 градусів.

Вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів на секунду.

У Києві теж очікується суха та ясна погода, на термометрах – +25…+27 градусів.

Погода у містах України у вівторок, 15 вересня:

Ужгород – +26…+28

Львів – +24…+26

Івано-Франківськ – +24…+26

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +25…+27

Луцьк – +24…+26

Рівне – +24…+26

Житомир – +25…+27

Вінниця – +26…+28

Одеса – +25…+27

Миколаїв – +26…+28

Херсон – +25…+27

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +25…+27

Черкаси – +24…+26

Чернігів – +22…+24

Суми – +22…+24

Полтава – +24…+26

Дніпро – +25…+27

Запоріжжя – +25…+27

Донецьк – +24…+26

Луганськ – +23…+25

Харків – +23…+25

Київ – +25…+27



Прогноз погоди на вівторок, 15 вересня, від Укргідрометцентру