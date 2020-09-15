Прогноз погоди на 15 вересня: ясне небо, спека і жодного натяку на осінь
Погода в Україні у вівторок, 15 вересня, буде сонячною, бездощовою та надзвичайно теплою. Все завдяки атмосферному фронту, що залишить сухою всю Європу.
Про це на своїй фейсбук-сторінці пише українська синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, така по-справжньому літня погода протримається до п’ятниці, 18 вересня, а далі температурні позначки гайнуть вниз.
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В Україні 15-го вересня скрізь – сухо тепло та сонячно. Температура повітря протягом дня досягне +24…+28 градусів,
– зазначає вона.
Найспекотніше 15 вересня буде на Вінниччині та на Закарпатті. Там стовпчики термометрів зупиняться на позначках у +26…+28 градусів.
Трохи прохолодніше буде на Півночі. Так, на Чернігівщині та Сумщині повітря прогріється до +22…+24 градусів.
Вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів на секунду.
У Києві теж очікується суха та ясна погода, на термометрах – +25…+27 градусів.
Погода у містах України у вівторок, 15 вересня:
Ужгород – +26…+28
Львів – +24…+26
Івано-Франківськ – +24…+26
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +25…+27
Луцьк – +24…+26
Рівне – +24…+26
Житомир – +25…+27
Вінниця – +26…+28
Одеса – +25…+27
Миколаїв – +26…+28
Херсон – +25…+27
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +25…+27
Черкаси – +24…+26
Чернігів – +22…+24
Суми – +22…+24
Полтава – +24…+26
Дніпро – +25…+27
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк – +24…+26
Луганськ – +23…+25
Харків – +23…+25
Київ – +25…+27
Прогноз погоди на вівторок, 15 вересня, від Укргідрометцентру