Погода в Україні в середу, 16 вересня, буде теплою і сонячною на всій території України. На Заході буде й зовсім спекотно, а температура повітря подекуди підвищуватиметься до +30 градусів.

Бабине літо також триватиме на курортному Півдні, де температура повітря утримуватиметься на рівні +26...+29 градусів тепла. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.

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Водночас з теплом в Україні спостерігатиметься незначна хмарність без опадів. Втім вона швидко відійде й сьогодні-завтра в Україні все одно ще буде сухо й переважно сонячно. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря 16 вересня очікується в межах +25+30 градусів. Трохи свіжіше буде на північному сході України. У Сумській, Харківській, Луганській областях протягом дня +20+24 градуси,

– пише синоптикиня.

У Києві в середу очікується суха тепла погода з температурою повітря до +28 градусів.

Погода у містах України в середу, 16 вересня:

Ужгород – +27…+29

Львів – +27…+29

Івано-Франківськ – +26…+28

Тернопіль – +27…+29

Чернівці – +26…+28

Хмельницький – +27…+29

Луцьк – +26…+28

Рівне – +27…+29

Житомир – +27…+29

Вінниця – +28…+30

Одеса – +25…+27

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +27…+29

Чернігів – +23…+25

Суми – +23…+25

Полтава – +23…+25

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +26…+28

Донецьк – +25…+27

Луганськ – +24…+26

Харків – +23…+25

Київ – +26…+28



Прогноз погоди на 16 вересня від Укргідрометцентру