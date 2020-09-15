Прогноз погоди на 16 вересня: в Україні зберігається тепло, а на Заході навіть спекотно
Погода в Україні в середу, 16 вересня, буде теплою і сонячною на всій території України. На Заході буде й зовсім спекотно, а температура повітря подекуди підвищуватиметься до +30 градусів.
Бабине літо також триватиме на курортному Півдні, де температура повітря утримуватиметься на рівні +26...+29 градусів тепла. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.
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Водночас з теплом в Україні спостерігатиметься незначна хмарність без опадів. Втім вона швидко відійде й сьогодні-завтра в Україні все одно ще буде сухо й переважно сонячно. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
Температура повітря 16 вересня очікується в межах +25+30 градусів. Трохи свіжіше буде на північному сході України. У Сумській, Харківській, Луганській областях протягом дня +20+24 градуси,
– пише синоптикиня.
У Києві в середу очікується суха тепла погода з температурою повітря до +28 градусів.
Погода у містах України в середу, 16 вересня:
Ужгород – +27…+29
Львів – +27…+29
Івано-Франківськ – +26…+28
Тернопіль – +27…+29
Чернівці – +26…+28
Хмельницький – +27…+29
Луцьк – +26…+28
Рівне – +27…+29
Житомир – +27…+29
Вінниця – +28…+30
Одеса – +25…+27
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +27…+29
Чернігів – +23…+25
Суми – +23…+25
Полтава – +23…+25
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +26…+28
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +24…+26
Харків – +23…+25
Київ – +26…+28