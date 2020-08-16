Погода в Україні у понеділок, 17 серпня, буде сонячною та спекотною, однак у західних регіонах синоптики прогнозують зливи та грози.

Загалом температура в Україні триматиметься на рівні +27...+29 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На заході України 17 серпня очікують зливи та грози. Температура повітря триматиметься на рівні +26...+28 градусів. У східних регіонах буде трохи тепліше – +22...+24 градуси. Однак сонце інколи ховатиметься за хмарами.

У південних регіонах термометри покажуть +28...+30 градусів. Вітер легкий, північно-західний. Майже ідентична погода буде на півночі України. Повітря там прогріється до +27...+29 градусів.

У Києві температура повітря буде у межах +27...+29 градусів, опадів також не очікується.

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Температура повітря в містах України у понеділок, 17 серпня

Ужгород – +26…+28

Львів – +26…+28

Івано-Франківськ – +26…+28

Тернопіль – +27...+29

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +27...+29

Луцьк – +27...+29

Рівне – +27...+29

Житомир – +26…+28

Вінниця – +27...+29

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +28…+30

Херсон – +28…+30

Сімферополь – +27…+29

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +27…+29

Чернігів – +27…+29

Суми – +26…+28

Полтава – +26…+28

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +27…+29

Луганськ – +27…+29

Харків – +27…+29

Київ – +27…+29



Прогноз погоди в Україні 17 серпня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру