Прогноз погоди на 17 серпня: на Західну Україну насуваються дощі з грозами
Погода в Україні у понеділок, 17 серпня, буде сонячною та спекотною, однак у західних регіонах синоптики прогнозують зливи та грози.
Загалом температура в Україні триматиметься на рівні +27...+29 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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На заході України 17 серпня очікують зливи та грози. Температура повітря триматиметься на рівні +26...+28 градусів. У східних регіонах буде трохи тепліше – +22...+24 градуси. Однак сонце інколи ховатиметься за хмарами.
У південних регіонах термометри покажуть +28...+30 градусів. Вітер легкий, північно-західний. Майже ідентична погода буде на півночі України. Повітря там прогріється до +27...+29 градусів.
У Києві температура повітря буде у межах +27...+29 градусів, опадів також не очікується.
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Температура повітря в містах України у понеділок, 17 серпня
Ужгород – +26…+28
Львів – +26…+28
Івано-Франківськ – +26…+28
Тернопіль – +27...+29
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +27...+29
Луцьк – +27...+29
Рівне – +27...+29
Житомир – +26…+28
Вінниця – +27...+29
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +28…+30
Херсон – +28…+30
Сімферополь – +27…+29
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +27…+29
Чернігів – +27…+29
Суми – +26…+28
Полтава – +26…+28
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +27…+29
Луганськ – +27…+29
Харків – +27…+29
Київ – +27…+29
Прогноз погоди в Україні 17 серпня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру