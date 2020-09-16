Погода в Україні в четвер, 17 вересня, буде теплою, але дощовою. Опади очікують у північних та західних областях, а також на Вінниччині. Повітря прогріється до +25…+29 градусів, однак не на заході – там буде прохолодніше.

В Україну йде атмосферний фронт, а з ним й опади, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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Дощ, подекуди з грозою, очікують у північних та західних областях, у Вінницькій, місцями у Черкаській та Полтавській областях.

На півдні, сході України, у Дніпрі та Кропивницькому з районами – без істотних опадів.

Крім того, у західних та північних регіонах посилиться північно-західний вітер, аж до штормових значень.

Температуру повітря прогнозують все ще високу, вдень до +25…+29 градусів. Однак на заході буде прохолодніше – +19…+23 градусів.

У Києві очікують дощ, місцями з грозою. Буде дуже тепло, стовпчики термометрів сягатимуть +29 градусів. Дутиме північно-західний вітер – до 15 метрів за секунду.

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Погода у містах України в четвер, 17 вересня:

Ужгород – +24…+26

Львів – +20…+22

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +25…+27

Хмельницький – +25…+27

Луцьк – +19…+21

Рівне – +20…+22

Житомир – +27…+29

Вінниця – +27…+29

Одеса – +24…+26

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +27…+29

Сімферополь – +27…+29

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +27…+29

Чернігів – +27…+29

Суми – +25…+27

Полтава – +27…+29

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +26…+28

Донецьк – +25…+27

Луганськ – +25…+27

Харків – +26…+28

Київ – +27…+29



Прогноз погоди на 17 вересня від Укргідрометцентру