Прогноз погоди на 17 вересня: в Україні буде тепло, але з дощами
Погода в Україні в четвер, 17 вересня, буде теплою, але дощовою. Опади очікують у північних та західних областях, а також на Вінниччині. Повітря прогріється до +25…+29 градусів, однак не на заході – там буде прохолодніше.
В Україну йде атмосферний фронт, а з ним й опади, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
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Дощ, подекуди з грозою, очікують у північних та західних областях, у Вінницькій, місцями у Черкаській та Полтавській областях.
На півдні, сході України, у Дніпрі та Кропивницькому з районами – без істотних опадів.
Крім того, у західних та північних регіонах посилиться північно-західний вітер, аж до штормових значень.
Температуру повітря прогнозують все ще високу, вдень до +25…+29 градусів. Однак на заході буде прохолодніше – +19…+23 градусів.
У Києві очікують дощ, місцями з грозою. Буде дуже тепло, стовпчики термометрів сягатимуть +29 градусів. Дутиме північно-західний вітер – до 15 метрів за секунду.
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Погода у містах України в четвер, 17 вересня:
Ужгород – +24…+26
Львів – +20…+22
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +25…+27
Хмельницький – +25…+27
Луцьк – +19…+21
Рівне – +20…+22
Житомир – +27…+29
Вінниця – +27…+29
Одеса – +24…+26
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +27…+29
Сімферополь – +27…+29
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +27…+29
Чернігів – +27…+29
Суми – +25…+27
Полтава – +27…+29
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +26…+28
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +25…+27
Харків – +26…+28
Київ – +27…+29