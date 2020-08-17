Прогноз погоди на 18 серпня: в Україну повертається спека, в західні області – дощі
Погода в Україні у вівторок, 18 серпня, буде сухою та спекотною у більшості областей. Лише на заході прогнозують дощі, грози, можливі навіть шквали.
В Україну повертається суха й спекотна погода, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
Читайте також Якою буде погода у найближчий час: невтішний прогноз синоптиків
Температура повітря підніметься до +27...+32 градусів.
Суха та спекотна погода буде в більшості областей. Невеликі дощі можуть пройти на Чернігівщині та Сумщині.
У західних областях опадів буде більше – там очікують грози, подекуди можливі зливи та шквали. Особливо обережними слід бути тим, хто перебуватиме в горах. Повітря прогріється до +25…+28 градусів.
У Києві буде сухо та спекотно – до +30 градусів.
Зверніть увагу В Арктиці зафіксували рекордну спеку
Температура повітря в містах України у вівторок, 18 серпня
Ужгород – +28…+30
Львів – +26…+28
Івано-Франківськ – +26…+28
Тернопіль – +27...+29
Чернівці – +26...+28
Хмельницький – +27...+29
Луцьк – +27...+29
Рівне – +27...+29
Житомир – +28…+30
Вінниця – +30...+32
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +29…+31
Херсон – +28…+30
Сімферополь – +28…+30
Кропивницький – +29…+31
Черкаси – +29…+31
Чернігів – +28…+30
Суми – +27…+29
Полтава – +29…+31
Дніпро – +29…+31
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +28…+30
Луганськ – +28…+30
Харків – +27…+29
Київ – +29…+31
Прогноз погоди в Україні 18 серпня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру