Погода в Україні у вівторок, 18 серпня, буде сухою та спекотною у більшості областей. Лише на заході прогнозують дощі, грози, можливі навіть шквали.

В Україну повертається суха й спекотна погода, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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Температура повітря підніметься до +27...+32 градусів.

Суха та спекотна погода буде в більшості областей. Невеликі дощі можуть пройти на Чернігівщині та Сумщині.

У західних областях опадів буде більше – там очікують грози, подекуди можливі зливи та шквали. Особливо обережними слід бути тим, хто перебуватиме в горах. Повітря прогріється до +25…+28 градусів.

У Києві буде сухо та спекотно – до +30 градусів.

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Температура повітря в містах України у вівторок, 18 серпня

Ужгород – +28…+30

Львів – +26…+28

Івано-Франківськ – +26…+28

Тернопіль – +27...+29

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +27...+29

Луцьк – +27...+29

Рівне – +27...+29

Житомир – +28…+30

Вінниця – +30...+32

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +29…+31

Херсон – +28…+30

Сімферополь – +28…+30

Кропивницький – +29…+31

Черкаси – +29…+31

Чернігів – +28…+30

Суми – +27…+29

Полтава – +29…+31

Дніпро – +29…+31

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +28…+30

Луганськ – +28…+30

Харків – +27…+29

Київ – +29…+31



Прогноз погоди в Україні 18 серпня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру