Погода в Україні у п’ятницю, 18 вересня, буде вітряною та прохолодною. Майже у всіх областях різко впаде температура повітря, а подекуди навіть можливі заморозки на ґрунті.

Про це інформує на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, заморозків на ґрунті слід чекати вже в ніч на 18 вересня при чому – всюди, окрім Півдня.

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В Україні також очікується сильний північно-західний та північний вітер, до штормових поривів. Прорив холоду суттєво знизить температуру повітря – стовпчики термометрів впадуть до +12…+17 градусів. У південній частині передбачається +15…+20 градусів,

– додає вона.

Водночас, за словами Діденко, опади в Україні не передбачаються, хіба на Сумщині та Харківщині ймовірні локальні та незначні дощі.

Найтепліше буде у Криму. Там повітря прогріється до +22…+24 градусів.

Найхолодніше буде на Житомирщині, Сумщині та Чернігівщині, максимум – +12…+14 градусів.

Зверніть увагу! 18 вересня в Україні очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду (І рівень небезпечності, жовтий). Також 18 вересня місцями, крім Півдня, вночі на поверхні ґрунту заморозки 0… -3 градуси (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві повітря прогріється до +13…+15 градусів, буде сухо, але вітряно.

Погода у містах України в п’ятницю, 17 вересня:

Ужгород – +15…+17

Львів – +15…+17

Івано-Франківськ – +14…+16

Тернопіль – +14…+16

Чернівці – +14…+16

Хмельницький – +14…+16

Луцьк – +14…+16

Рівне – +14…+16

Житомир – +12…+14

Вінниця – +14…+16

Одеса – +20…+22

Миколаїв – +20…+22

Херсон – +21…+23

Сімферополь – +22…+24

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +14…+16

Чернігів – +12…+14

Суми – +12…+14

Полтава – +14…+16

Дніпро – +14…+16

Запоріжжя – +19…+21

Донецьк – +16…+18

Луганськ – +15…+17

Харків – +16…+18

Київ – +13…+15



Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 18 вересня, від Укргідрометцентру