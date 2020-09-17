Прогноз погоди на 18 вересня: штормовий вітер та заморозки остудять Україну
Погода в Україні у п’ятницю, 18 вересня, буде вітряною та прохолодною. Майже у всіх областях різко впаде температура повітря, а подекуди навіть можливі заморозки на ґрунті.
Про це інформує на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, заморозків на ґрунті слід чекати вже в ніч на 18 вересня при чому – всюди, окрім Півдня.
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В Україні також очікується сильний північно-західний та північний вітер, до штормових поривів. Прорив холоду суттєво знизить температуру повітря – стовпчики термометрів впадуть до +12…+17 градусів. У південній частині передбачається +15…+20 градусів,
– додає вона.
Водночас, за словами Діденко, опади в Україні не передбачаються, хіба на Сумщині та Харківщині ймовірні локальні та незначні дощі.
Найтепліше буде у Криму. Там повітря прогріється до +22…+24 градусів.
Найхолодніше буде на Житомирщині, Сумщині та Чернігівщині, максимум – +12…+14 градусів.
У Києві повітря прогріється до +13…+15 градусів, буде сухо, але вітряно.
Погода у містах України в п’ятницю, 17 вересня:
Ужгород – +15…+17
Львів – +15…+17
Івано-Франківськ – +14…+16
Тернопіль – +14…+16
Чернівці – +14…+16
Хмельницький – +14…+16
Луцьк – +14…+16
Рівне – +14…+16
Житомир – +12…+14
Вінниця – +14…+16
Одеса – +20…+22
Миколаїв – +20…+22
Херсон – +21…+23
Сімферополь – +22…+24
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +14…+16
Чернігів – +12…+14
Суми – +12…+14
Полтава – +14…+16
Дніпро – +14…+16
Запоріжжя – +19…+21
Донецьк – +16…+18
Луганськ – +15…+17
Харків – +16…+18
Київ – +13…+15
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 18 вересня, від Укргідрометцентру