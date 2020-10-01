Прогноз погоди на 2 жовтня: майже всі регіони України заливатимуть рясні дощі
Погода в Україні в четвер, 2 жовтня, буде по-осінньому дощовою. У деяких регіонах буде доволі прохолодно. Так, на Західній Україні стовпчики термометрів покажуть лише +14...+16 градусів.
А от найтепліше буде у південних регіонах України. Температура повітря триматиметься на рівні +19...+21 градус. Про це інформує Укргідрометцентр.
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На Західній Україні сонце буде рідко з'являтися із-за хмар. Вранішній дощ удень посилиться і продовжуватиме падати до самого вечора. Температура повітря становитиме +14...+16 градусів. Схід нашої країни також майже не побачить сонця за хмарами. Нічний дощ до ранку закінчиться. Перша половина дня пройде без опадів, а ввечері дощ розпочнеться знову. Температура повітря триматиметься на рівні +17...+19 градусів.
На Півночі України хмарна погода протримається весь день. Синоптики прогнозують невеличкі дощі. Водночас повітря там прогріється до +16...+18 градусів. На Півдні буде найтепліше. Стовпчики термометрів покажуть +19...+21 градусів. Синоптики також не виключають дощі у регіоні.
У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Повітря прогріється до +15...+17 градусів.
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Температура повітря у містах України у п'ятницю, 2 жовтня:
Ужгород – +14…+16
Львів – +14…+16
Івано-Франківськ – +14…+16
Тернопіль – +15…+17
Чернівці – +17…+19
Хмельницький – +17…+19
Луцьк – +14…+16
Рівне – +15…+17
Житомир – +15…+17
Вінниця – +17…+19
Одеса – +21…+23
Миколаїв – +18…+20
Херсон – +19…+21
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +16…+18
Черкаси – +15…+17
Чернігів – +16…+18
Суми – +15…+17
Полтава – +16…+18
Дніпро – +18…+20
Запоріжжя – +19…+21
Донецьк – +17…+19
Луганськ – +17…+19
Харків – +16…+18
Київ – +15…+17
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 2 жовтня / Фото Укргідрометцентру