Погода в Україні в четвер, 2 жовтня, буде по-осінньому дощовою. У деяких регіонах буде доволі прохолодно. Так, на Західній Україні стовпчики термометрів покажуть лише +14...+16 градусів.

А от найтепліше буде у південних регіонах України. Температура повітря триматиметься на рівні +19...+21 градус. Про це інформує Укргідрометцентр.

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На Західній Україні сонце буде рідко з'являтися із-за хмар. Вранішній дощ удень посилиться і продовжуватиме падати до самого вечора. Температура повітря становитиме +14...+16 градусів. Схід нашої країни також майже не побачить сонця за хмарами. Нічний дощ до ранку закінчиться. Перша половина дня пройде без опадів, а ввечері дощ розпочнеться знову. Температура повітря триматиметься на рівні +17...+19 градусів.

На Півночі України хмарна погода протримається весь день. Синоптики прогнозують невеличкі дощі. Водночас повітря там прогріється до +16...+18 градусів. На Півдні буде найтепліше. Стовпчики термометрів покажуть +19...+21 градусів. Синоптики також не виключають дощі у регіоні.

У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Повітря прогріється до +15...+17 градусів.

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Температура повітря у містах України у п'ятницю, 2 жовтня:

Ужгород – +14…+16

Львів – +14…+16

Івано-Франківськ – +14…+16

Тернопіль – +15…+17

Чернівці – +17…+19

Хмельницький – +17…+19

Луцьк – +14…+16

Рівне – +15…+17

Житомир – +15…+17

Вінниця – +17…+19

Одеса – +21…+23

Миколаїв – +18…+20

Херсон – +19…+21

Сімферополь – +19…+21

Кропивницький – +16…+18

Черкаси – +15…+17

Чернігів – +16…+18

Суми – +15…+17

Полтава – +16…+18

Дніпро – +18…+20

Запоріжжя – +19…+21

Донецьк – +17…+19

Луганськ – +17…+19

Харків – +16…+18

Київ – +15…+17



Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 2 жовтня / Фото Укргідрометцентру