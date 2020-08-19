Погода в Україні у четвер, 20 серпня, буде спекотною, однак у більшості регіонів і дощовою. Опади очікують на півночі, заході, на Харківщині, Дніпропетровщині й Миколаївщині. Стовпчики термометрів піднімуться до +26…+32 градусів.

В Україні 20 серпня трохи розкуйовдяться вологі хмари, а після спекотного Спаса йтимуть дощі, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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Короткі грозові дощі прогнозують на півночі, заході, а також вздовж смуги Харківщина – Дніпро з районами – Миколаївщина.

Температура повітря становитиме +26…+32 градуси, ще спекотніше буде на півдні – до +32...+34 градусів. У західних областях натомість буде трохи свіжіше – +24…+28 градусів.

У Києві повітря прогріється до +30..+32 градусів. Можливий короткочасний дощ, навіть з грозою.

До слова, у столиці спека спаде вже 21 серпня, однак через кілька днів знову потепліє.

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Температура повітря в містах України у четвер, 20 серпня:

Ужгород – +25…+27

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +24…+26

Рівне – +24...+26

Житомир – +28…+30

Вінниця – +29...+31

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +32…+34

Херсон – +32…+34

Сімферополь – +29…+31

Кропивницький – +30…+32

Черкаси – +30…+32

Чернігів – +29…+31

Суми – +29…+31

Полтава – +30…+32

Дніпро – +30…+32

Запоріжжя – +30…+32

Донецьк – +30…+32

Луганськ – +30…+32

Харків – +30…+32

Київ – +30…+32



Прогноз погоди в Україні на четвер, 20 серпня / Дані Укргідрометцентру