Прогноз погоди на 20 серпня: буде спекотно, але з дощами
Погода в Україні у четвер, 20 серпня, буде спекотною, однак у більшості регіонів і дощовою. Опади очікують на півночі, заході, на Харківщині, Дніпропетровщині й Миколаївщині. Стовпчики термометрів піднімуться до +26…+32 градусів.
В Україні 20 серпня трохи розкуйовдяться вологі хмари, а після спекотного Спаса йтимуть дощі, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
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Короткі грозові дощі прогнозують на півночі, заході, а також вздовж смуги Харківщина – Дніпро з районами – Миколаївщина.
Температура повітря становитиме +26…+32 градуси, ще спекотніше буде на півдні – до +32...+34 градусів. У західних областях натомість буде трохи свіжіше – +24…+28 градусів.
У Києві повітря прогріється до +30..+32 градусів. Можливий короткочасний дощ, навіть з грозою.
До слова, у столиці спека спаде вже 21 серпня, однак через кілька днів знову потепліє.
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Температура повітря в містах України у четвер, 20 серпня:
Ужгород – +25…+27
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +24…+26
Рівне – +24...+26
Житомир – +28…+30
Вінниця – +29...+31
Одеса – +28…+30
Миколаїв – +32…+34
Херсон – +32…+34
Сімферополь – +29…+31
Кропивницький – +30…+32
Черкаси – +30…+32
Чернігів – +29…+31
Суми – +29…+31
Полтава – +30…+32
Дніпро – +30…+32
Запоріжжя – +30…+32
Донецьк – +30…+32
Луганськ – +30…+32
Харків – +30…+32
Київ – +30…+32
Прогноз погоди в Україні на четвер, 20 серпня / Дані Укргідрометцентру