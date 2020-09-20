Прогноз погоди на 21 вересня: в Україні буде сонячно та без опадів
Погода в Україні у понеділок, 21 вересня, буде сонячною та теплою, оскільки бабине літо в Україні ще затримається. Опадів синоптики не прогнозують.
Найтепліше буде на Буковині, Закарпатті, Одещині та Миколаївщині. Там стовпчики термометра вдень піднімуться до +23...+26 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Водночас на решті території буде свіжіше та прохолодніше. Температура повітря в середньому прогріється лише до +21...+24 градусів.
До кінця тижня в Україні буде тепло, сухо, багато сонця. Хіба що туманами осінь нагадуватиме, хто тут головний вже,
– попереджає українська синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві завтра буде сонячно. У понеділок в столиці очікують +22...+24 градуси. Опадів не передбачається.
Прогноз погоди в містах України в понеділок, 21 вересня:
Ужгород – +23…+25
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +22…+24
Луцьк – +22…+24
Рівне – +22…+24
Житомир – +22…+24
Вінниця – +22…+24
Одеса – +23…+25
Миколаїв – +23…+25
Херсон – +22…+24
Сімферополь – +23…+25
Кропивницький – +22…+24
Черкаси – +21…+23
Чернігів – +21…+23
Суми – +20…+22
Полтава – +21…+23
Дніпро – +21…+23
Запоріжжя – +21…+23
Донецьк – +20…+22
Луганськ – +20…+22
Харків – +20…+22
Київ – +22…+24
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Прогноз погоди на 21 вересня від Укргідрометцентру