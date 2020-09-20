Погода в Україні у понеділок, 21 вересня, буде сонячною та теплою, оскільки бабине літо в Україні ще затримається. Опадів синоптики не прогнозують.

Найтепліше буде на Буковині, Закарпатті, Одещині та Миколаївщині. Там стовпчики термометра вдень піднімуться до +23...+26 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Водночас на решті території буде свіжіше та прохолодніше. Температура повітря в середньому прогріється лише до +21...+24 градусів.

До кінця тижня в Україні буде тепло, сухо, багато сонця. Хіба що туманами осінь нагадуватиме, хто тут головний вже,

– попереджає українська синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві завтра буде сонячно. У понеділок в столиці очікують +22...+24 градуси. Опадів не передбачається.

Прогноз погоди в містах України в понеділок, 21 вересня:

Ужгород – +23…+25

Львів – +22…+24

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +22…+24

Луцьк – +22…+24

Рівне – +22…+24

Житомир – +22…+24

Вінниця – +22…+24

Одеса – +23…+25

Миколаїв – +23…+25

Херсон – +22…+24

Сімферополь – +23…+25

Кропивницький – +22…+24

Черкаси – +21…+23

Чернігів – +21…+23

Суми – +20…+22

Полтава – +21…+23

Дніпро – +21…+23

Запоріжжя – +21…+23

Донецьк – +20…+22

Луганськ – +20…+22

Харків – +20…+22

Київ – +22…+24

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Прогноз погоди на 21 вересня від Укргідрометцентру