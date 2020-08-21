Погода в Україні у суботу, 22 серпня, буде теплою. Синоптики прогнозують зливи з грозами на Півдні та Сході. На решті території країни буде сонячно та спекотно.

Короткі зливи з грозами найбільш ймовірні на Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, в Криму, на Донеччині, Луганщині, а також досягатимуть Дніпра з районами. Про це повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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На Західній Україні температура повітря буде одна з найвищих. Синоптики прогнозують +27...+29 градусів. Схід нашої країни потерпатиме від злив з грозами. Водночас температура повітря триматиметься на рівні +26...+28 градусів.

Найсвіжіше буде на Півночі України: +24...+26 градусів. Сонце там інколи ховатиметься за хмарами, однак опадів не прогнозують. На Півдні стовпчики термометрів покажуть +25...+30 градусів. У Києві буде сухо, малохмарно та комфортно, +24...+26 градусів. Актуально У Швейцарії випав шоколадний сніг: фото дивовижі Температура повітря в містах України у суботу, 22 серпня: Ужгород – +28…+30 Львів – +27…+29 Івано-Франківськ – +26…+28 Тернопіль – +26…+28 Чернівці – +26...+28 Хмельницький – +26…+28 Луцьк – +27…+29 Рівне – +26…+28 Житомир – +26…+28 Вінниця – +27…+29 Одеса – +28…+30 Миколаїв – +27…+29 Херсон – +26…+28 Сімферополь – +26…+28 Кропивницький – +26…+28 Черкаси – +25…+27 Чернігів – +25…+27 Суми – +24…+26 Полтава – +25…+27 Дніпро – +25…+27 Запоріжжя – +26…+28 Донецьк – +26…+28 Луганськ – +26…+28 Харків – +25…+27 Київ – +24…+26



Прогноз погоди в Україні на суботу, 22 серпня / Дані Укргідрометцентру