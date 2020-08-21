Прогноз погоди на 22 серпня: Південь і Схід накриють дощі, але буде тепло
Погода в Україні у суботу, 22 серпня, буде теплою. Синоптики прогнозують зливи з грозами на Півдні та Сході. На решті території країни буде сонячно та спекотно.
Короткі зливи з грозами найбільш ймовірні на Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, в Криму, на Донеччині, Луганщині, а також досягатимуть Дніпра з районами. Про це повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
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На Західній Україні температура повітря буде одна з найвищих. Синоптики прогнозують +27...+29 градусів. Схід нашої країни потерпатиме від злив з грозами. Водночас температура повітря триматиметься на рівні +26...+28 градусів.
Найсвіжіше буде на Півночі України: +24...+26 градусів. Сонце там інколи ховатиметься за хмарами, однак опадів не прогнозують. На Півдні стовпчики термометрів покажуть +25...+30 градусів.
У Києві буде сухо, малохмарно та комфортно, +24...+26 градусів.
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Температура повітря в містах України у суботу, 22 серпня:
Ужгород – +28…+30
Львів – +27…+29
Івано-Франківськ – +26…+28
Тернопіль – +26…+28
Чернівці – +26...+28
Хмельницький – +26…+28
Луцьк – +27…+29
Рівне – +26…+28
Житомир – +26…+28
Вінниця – +27…+29
Одеса – +28…+30
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +25…+27
Суми – +24…+26
Полтава – +25…+27
Дніпро – +25…+27
Запоріжжя – +26…+28
Донецьк – +26…+28
Луганськ – +26…+28
Харків – +25…+27
Київ – +24…+26
Прогноз погоди в Україні на суботу, 22 серпня / Дані Укргідрометцентру