Погода в Україні в середу, 23 вересня, досі буде теплою і сонячною на всій території країни. Водночас температура повітря практично на всій території буде однаковою – на рівні +22...+26 градусів.

Дещо прохолодніше буде лише в Одеській області, де температура повітря протягом дня не підійматиметься вище за позначки в +21...+23 градуси. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.

Зверніть увагу Бабине літо в Україні: скільки ще українці насолоджуватимуться теплою погодою

Також на всій території України очікується лише незначна хмарність. Відтак до будь-яких опадів у середу готуватися не варто.

У нас знову антициклон. Він грайливо тримає бабине літо за талію, не відпускає. Тож в Україні 23 вересня скрізь буде тепло, сухо й сонячно,

– пише синоптикиня Наталка Діденко.

Синоптикиня також нагадала, що 22 вересня – день осіннього рівнодення, коли тривалість дня така ж, як і тривалість ночі. Вже з 23 вересня вечірніх хвилин у добі ставатиме все більше.

У Києві в середу теж буде тепло, сонячно й сухо. Температура повітря зупиниться на комфортних +23...+25 градусів.

Прогноз погоди в містах України у середу, 23 вересня:

Ужгород – +24…+26

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +22…+24

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +23…+25

Рівне – +23…+25

Житомир – +23…+25

Вінниця – +23…+25

Одеса – +21…+23

Миколаїв – +24…+26

Херсон – +24…+26

Сімферополь – +24…+26

Кропивницький – +23…+25

Черкаси – +23…+25

Чернігів – +23…+25

Суми – +23…+25

Полтава – +23…+25

Дніпро – +24…+26

Запоріжжя – +24…+26

Донецьк – +24…+26

Луганськ – +23…+25

Харків – +23…+25

Київ – +23…+25



Прогноз погоди на середу, 23 вересня, від Укргідрометцентру