Прогноз погоди на 23 вересня: бабине літо триває, в Україні сонячно й тепло
Погода в Україні в середу, 23 вересня, досі буде теплою і сонячною на всій території країни. Водночас температура повітря практично на всій території буде однаковою – на рівні +22...+26 градусів.
Дещо прохолодніше буде лише в Одеській області, де температура повітря протягом дня не підійматиметься вище за позначки в +21...+23 градуси. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.
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Також на всій території України очікується лише незначна хмарність. Відтак до будь-яких опадів у середу готуватися не варто.
У нас знову антициклон. Він грайливо тримає бабине літо за талію, не відпускає. Тож в Україні 23 вересня скрізь буде тепло, сухо й сонячно,
– пише синоптикиня Наталка Діденко.
Синоптикиня також нагадала, що 22 вересня – день осіннього рівнодення, коли тривалість дня така ж, як і тривалість ночі. Вже з 23 вересня вечірніх хвилин у добі ставатиме все більше.
У Києві в середу теж буде тепло, сонячно й сухо. Температура повітря зупиниться на комфортних +23...+25 градусів.
Прогноз погоди в містах України у середу, 23 вересня:
Ужгород – +24…+26
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +22…+24
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +23…+25
Рівне – +23…+25
Житомир – +23…+25
Вінниця – +23…+25
Одеса – +21…+23
Миколаїв – +24…+26
Херсон – +24…+26
Сімферополь – +24…+26
Кропивницький – +23…+25
Черкаси – +23…+25
Чернігів – +23…+25
Суми – +23…+25
Полтава – +23…+25
Дніпро – +24…+26
Запоріжжя – +24…+26
Донецьк – +24…+26
Луганськ – +23…+25
Харків – +23…+25
Київ – +23…+25