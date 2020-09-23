Прогноз погоди на 24 вересня: в Україні буде сонячно, однак на Заході ймовірні грози
Погода в Україні в четвер, 24 вересня, буде сонячною та по-літньому теплою. Однак жителям західних областей варто не легковажити і носити з собою парасольку. Удень синоптики прогнозують там грози.
Погода 24 вересня дозволить українцям забути, що на календарі вже осінь, і насолодитися майже літнім теплом. Максимально повітря прогріється аж до +27 градусів, пише синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.
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В Україні завтра знову переважатиме сонячна ясна погода антициклонального характеру – тобто, підвищений атмосферний тиск і сухо,
– розповіла синоптикиня.
У Центрі, а також на Сході та Півдні України буде сонячно і без опадів. Жителям Заходу вдень докучатимуть грози. Однак із настанням ночі негода вщухне, і можна буде спокійно насолодитися вересневими зірками.
Середня температура повітря становитиме +24...+25 градусів. У центральних, південних та східних регіонах температура прогріється до +27 градусів. Найпрохолодніше буде у західних областях. Температура там коливатиметься від +21 до + 25 градусів.
У Києві сяятиме сонце і буде сухо. Температура повітря підніметься до +24...+26 градусів.
Температура повітря в містах України у четвер, 24 вересня:
Ужгород – +22...+24
Львів – +21...+23
Івано-Франківськ – +21...+23
Тернопіль – +22...+24
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +22...+24
Рівне – +23...+25
Житомир – +25...+27
Вінниця – +25...+27
Одеса – +25...+27
Миколаїв – +25...+27
Херсон – +25...+27
Сімферополь – +25...+27
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +23...+25
Суми – +23...+25
Полтава – +25...+27
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +25...+27
Донецьк – +25...+27
Луганськ – +25...+27
Харків – +25...+27
Київ – +24...+26