Погода в Україні в четвер, 24 вересня, буде сонячною та по-літньому теплою. Однак жителям західних областей варто не легковажити і носити з собою парасольку. Удень синоптики прогнозують там грози.

Погода 24 вересня дозволить українцям забути, що на календарі вже осінь, і насолодитися майже літнім теплом. Максимально повітря прогріється аж до +27 градусів, пише синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.

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В Україні завтра знову переважатиме сонячна ясна погода антициклонального характеру – тобто, підвищений атмосферний тиск і сухо,

– розповіла синоптикиня.

У Центрі, а також на Сході та Півдні України буде сонячно і без опадів. Жителям Заходу вдень докучатимуть грози. Однак із настанням ночі негода вщухне, і можна буде спокійно насолодитися вересневими зірками.

Середня температура повітря становитиме +24...+25 градусів. У центральних, південних та східних регіонах температура прогріється до +27 градусів. Найпрохолодніше буде у західних областях. Температура там коливатиметься від +21 до + 25 градусів.

У Києві сяятиме сонце і буде сухо. Температура повітря підніметься до +24...+26 градусів.

Температура повітря в містах України у четвер, 24 вересня:

Ужгород – +22...+24

Львів – +21...+23

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +22...+24

Рівне – +23...+25

Житомир – +25...+27

Вінниця – +25...+27

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +25...+27

Сімферополь – +25...+27

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +23...+25

Суми – +23...+25

Полтава – +25...+27

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +25...+27

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +25...+27

Харків – +25...+27

Київ – +24...+26



Прогноз погоди на четвер, 24 вересня, від Укргідрометцентру