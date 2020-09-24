Погода в Україні у п'ятницю, 25 вересня, буде сонячною та теплою, а бабине літо і не думає відступати. Невеликі опади синоптики прогнозують лише у двох областях України – Івано-Франківській та Закарпатській.

Найхолодніше буде на Західній Україні, там температура не підніметься вище за +25 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Важливо Коли до України прийдуть заморозки: прогноз та попередження від синоптиків

На Західній Україні протягом 25 вересня сонце інколи ховатиметься за хмарами, а температура становитиме +23...+25 градуси. Схід нашої країни тим часом насолоджуватиметься теплом, опадів не прогнозують. Температура повітря триматиметься на рівні +25...+27 градусів.