Прогноз погоди на 25 вересня: по всій території України триває бабине літо
Погода в Україні у п'ятницю, 25 вересня, буде сонячною та теплою, а бабине літо і не думає відступати. Невеликі опади синоптики прогнозують лише у двох областях України – Івано-Франківській та Закарпатській.
Найхолодніше буде на Західній Україні, там температура не підніметься вище за +25 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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На Західній Україні протягом 25 вересня сонце інколи ховатиметься за хмарами, а температура становитиме +23...+25 градуси. Схід нашої країни тим часом насолоджуватиметься теплом, опадів не прогнозують. Температура повітря триматиметься на рівні +25...+27 градусів.
На Півночі України сонця не буде видно за хмарами, однак негода омине регіон. Повітря там прогріється до +24...+26 градусів. На Півдні стовпчики термометрів покажуть +25...+27 градусів.
У Києві буде сухо та малохмарно, +24...+26 градусів.
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Температура повітря в містах України у п'ятницю, 25 вересня:
Ужгород – +24…+26
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +24…+26
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +23…+25
Рівне – +24…+26
Житомир – +25…+27
Вінниця – +25…+27
Одеса – +23…+25
Миколаїв – +25…+27
Херсон – +25…+27
Сімферополь – +24…+26
Кропивницький – +25…+27
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +25…+27
Суми – +24…+26
Полтава – +25…+27
Дніпро – +25…+27
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +25…+27
Харків – +25…+27
Київ – +24…+26
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 25 вересня / Фото Укргідрометцентру