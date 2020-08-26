Погода в Україні у четвер, 27 серпня, буде різною у різних куточках держави. Так, Північ і Захід знову омиватимуть дощі, там також знизяться градуси, а Південь та Схід потерпатимуть від спеки.

В Україні 27 серпня дощі пройдуть переважно в північних областях. Трохи зачепить західну частину. На решті території буде сухо, зазначає українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

Це цікаво Якою буде погода у вересні: прогноз від синоптиків

Літо з осінню, як два джентльмени у дверях. Пропускають один одного, але ніхто толком не заходить і не виходить. Ніби і є ще літня спека, але листочки вже нападали й багато жовтих. Ніби й осінні свіжі градуси дощ приніс, але одразу – сонце,

– жартує вона.

Температура повітря у західних та північних областях буде невисока, +20…+25 градусів.

На Півдні, Сході та в більшості центральних областей буде дуже тепло, +26…+30 градусів.

Найспекотніше буде на Чорноморському узбережжі: на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та у Криму температура повітря сягатиме +28…+30 градусів.

Найбільш прохолодною погода буде на Львівщині, Волині, Рівненщині та Київщині – всього +21…+23 градуси.

Зверніть увагу! 27 серпня у південних, східних, більшості центральних областей та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Вітер буде південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві очікується дощ, повітря прогріється максимум до +21…+23 градусів.

Погода у містах України в четвер, 27 серпня:

Ужгород – +22...+24

Львів – +21…+23

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +22…+24

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +21…+23

Рівне – +21…+23

Житомир – +22…+24

Вінниця – +26…+28

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +28…+30

Херсон – +28…+30

Сімферополь – +28…+30

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +22…+24

Суми – +23…+25

Полтава – +26…+28

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +27…+29

Луганськ – +27…+29

Харків – +26…+28

Київ – +21…+23



Прогноз погоди на четвер, 27 серпня, від Укргідрометцентру