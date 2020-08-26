Прогноз погоди на 27 серпня: осіння дощова прохолода та літня спека розділять Україну
Погода в Україні у четвер, 27 серпня, буде різною у різних куточках держави. Так, Північ і Захід знову омиватимуть дощі, там також знизяться градуси, а Південь та Схід потерпатимуть від спеки.
В Україні 27 серпня дощі пройдуть переважно в північних областях. Трохи зачепить західну частину. На решті території буде сухо, зазначає українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
Це цікаво Якою буде погода у вересні: прогноз від синоптиків
Літо з осінню, як два джентльмени у дверях. Пропускають один одного, але ніхто толком не заходить і не виходить. Ніби і є ще літня спека, але листочки вже нападали й багато жовтих. Ніби й осінні свіжі градуси дощ приніс, але одразу – сонце,
– жартує вона.
Температура повітря у західних та північних областях буде невисока, +20…+25 градусів.
На Півдні, Сході та в більшості центральних областей буде дуже тепло, +26…+30 градусів.
Найспекотніше буде на Чорноморському узбережжі: на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та у Криму температура повітря сягатиме +28…+30 градусів.
Найбільш прохолодною погода буде на Львівщині, Волині, Рівненщині та Київщині – всього +21…+23 градуси.
Вітер буде південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві очікується дощ, повітря прогріється максимум до +21…+23 градусів.
Погода у містах України в четвер, 27 серпня:
Ужгород – +22...+24
Львів – +21…+23
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +22…+24
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +22...+24
Луцьк – +21…+23
Рівне – +21…+23
Житомир – +22…+24
Вінниця – +26…+28
Одеса – +28…+30
Миколаїв – +28…+30
Херсон – +28…+30
Сімферополь – +28…+30
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +22…+24
Суми – +23…+25
Полтава – +26…+28
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +27…+29
Луганськ – +27…+29
Харків – +26…+28
Київ – +21…+23