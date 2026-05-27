В Україну вривається холодна, дощова та вітряна погода: прогноз на 28 травня
До України у четвер, 28 травня, прийде похолодання. У більшості областей буде до +18 вдень.
Також цього дня буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Якою буде погода 28 травня?
28 травня до України надійде порція холодного повітря зі Скандинавії, витісняючи тепло в південні регіони. Тож температура повітря знизиться.
У полі зниженого тиску та впливу атмосферних фронтів майже скрізь очікується хмарна, дощова, а вдень ще й вітряна погода,
– розповіли синоптики.
Так, вночі на Півдні та Сході, вдень по всій в Україні, крім південних областей, Закарпаття та Прикарпаття, очікуються короткочасні дощі, місцями грози.
Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Також більшість областей попереджають про пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.
Зверніть увагу! Через сильний вітер усюди, крім Закарпатської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та Криму, оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Температура вночі опуститься до +5 – +10, а вдень становитиме +13 – +18. Найтепліше буде у південній частині країни – вночі +11 – +16, вдень +17 – +22.
Якою буде температура у великих містах?
- Київ +14...+16;
- Ужгород +17...+19;
- Львів +15...+17;
- Івано-Франківськ +16...+18;
- Тернопіль +15...+17;
- Чернівці +16...+18;
- Хмельницький +15...+17;
- Луцьк +15...+17;
- Рівне +15...+17;
- Житомир +14...+16;
- Вінниця +14...+16;
- Одеса +19...+21;
- Миколаїв +19...+21;
- Херсон +18...+20;
- Сімферополь +19...+21;
- Кропивницький +14...+16;
- Черкаси +13...+15;
- Чернігів +13...+15;
- Суми +13...+15;
- Полтава +13...+15;
- Дніпро +15...+17;
- Запоріжжя +17...+19;
- Донецьк +16...+18;
- Луганськ +16...+18;
- Харків +14...+16.
Прогноз погоди на 28 травня / Укргідрометцентр
До слова, у червні прогнозують, що середня температура повітря на території України буде +19 – +23. А у Карпатах і Кримських горах – +16 – +20.
Це приблизно на 1,5 градуса вище за кліматичну норму. А от місячна кількість опадів буде в межах норми.