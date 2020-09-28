Погода в Україні у вівторок, 29 вересня, буде дощовою та по-справжньому осінньою, однак майже у всіх областях буде доволі тепло. Причиною рясних опадів стане активний циклон Зора, що надійде із заходу.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомляє українська синоптикиня Наталка Діденко.

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29-го вересня на Заході, у Вінницькій області, на Одещині можливі сильні зливи, грози. Опади дотягнуться до більшості центральних областей, південної частини, окрім Запоріжжя та Криму,

– наголошує вона.

На решті території України істотних опадів не передбачається.

Вітер буде східний та південно-східний, поривчастий, 7 – 12 метрів за секунду.

Найхолодніше буде у Хмельницькій області, – всього +15…+17 градусів.

Найтепліше – у Криму. Там повітря прогріється до +25…+27 градусів.

Зверніть увагу! Вдень 29 вересня у Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях значні дощі; у південних, східних та центральних областях пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

У Києві ймовірний невеликий дощ, температура повітря сягне +19…+21 градуса.

Прогноз погоди у містах України у вівторок, 29 вересня:

Ужгород – +17…+19

Львів – +17…+19

Івано-Франківськ – +16…+18

Тернопіль – +16…+18

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +15…+17

Луцьк – +16…+18

Рівне – +16…+18

Житомир – +17…+19

Вінниця – +17…+19

Одеса – +22…+24

Миколаїв – +22…+24

Херсон – +22…+24

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +19…+21

Черкаси – +19…+21

Чернігів – +18…+20

Суми – +18…+20

Полтава – +19…+21

Дніпро – +19…21

Запоріжжя – +22…+24

Донецьк – +19…+21

Луганськ – +19…+21

Харків – +19…+21

Київ – +19…+21



Прогноз погоди на вівторок, 29 вересня, від Укргідрометцентру