Прогноз погоди на 29 вересня: сильні дощі, поривчастий вітер, але ще тепло
Погода в Україні у вівторок, 29 вересня, буде дощовою та по-справжньому осінньою, однак майже у всіх областях буде доволі тепло. Причиною рясних опадів стане активний циклон Зора, що надійде із заходу.
Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомляє українська синоптикиня Наталка Діденко.
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29-го вересня на Заході, у Вінницькій області, на Одещині можливі сильні зливи, грози. Опади дотягнуться до більшості центральних областей, південної частини, окрім Запоріжжя та Криму,
– наголошує вона.
На решті території України істотних опадів не передбачається.
Вітер буде східний та південно-східний, поривчастий, 7 – 12 метрів за секунду.
Найхолодніше буде у Хмельницькій області, – всього +15…+17 градусів.
Найтепліше – у Криму. Там повітря прогріється до +25…+27 градусів.
У Києві ймовірний невеликий дощ, температура повітря сягне +19…+21 градуса.
Прогноз погоди у містах України у вівторок, 29 вересня:
Ужгород – +17…+19
Львів – +17…+19
Івано-Франківськ – +16…+18
Тернопіль – +16…+18
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +15…+17
Луцьк – +16…+18
Рівне – +16…+18
Житомир – +17…+19
Вінниця – +17…+19
Одеса – +22…+24
Миколаїв – +22…+24
Херсон – +22…+24
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +19…+21
Черкаси – +19…+21
Чернігів – +18…+20
Суми – +18…+20
Полтава – +19…+21
Дніпро – +19…21
Запоріжжя – +22…+24
Донецьк – +19…+21
Луганськ – +19…+21
Харків – +19…+21
Київ – +19…+21
Прогноз погоди на вівторок, 29 вересня, від Укргідрометцентру