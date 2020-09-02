Погода у Україні у четвер, 3 вересня, буде переважно теплою. Щоправда, на заході вже можна відчувати осінь із дощами та прохолодою, а на іншій частині – ще затрималося літо з сонцем і спекою.

Якою буде погода в Україні 3 вересня: прогноз від Наталки Діденко

За словами синоптика, в Україні 3 вересня на сході, півдні та у більшості центральних областей втримається спека – температура повітря становитиме +30… +36 градусів. Про це Діденко пише у фейсбуці.

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Щодо решти української території, то на півночі буде вже не так спекотно – +26… +29 градусів. Щоправда, на Сумщині ще попече. А на заході синоптики прогнозують явно свіжішу погоду з температурою +20… +26 градусів. Водночас вранці буде навіть дуже прохолодно.

Дощі подекуди впадуть у західних областях, а ввечері волога дійде до Житомирщини та Вінниччини. На решті території – сухо та сонячно.

У Києві у четвер опади є малоймовірними. Однак, спека трохи осяде, і столиці очікують максимально +27… +28 градусів.

Що кажуть в Українському гідрометцентрі

В Укргідрометцентрі прогнозують температуру на рівні +21… +23 на заході, +33.. +35 – у центрі, на півдні та на сході, +27… +29 – на півночі.

Щодо опадів, то дощі з грозами випадуть лише в західних областях, включно з Вінниччиною, Хмельниччиною та Житомирщиною. На решті території – сухо та сонячно.

Вітер переважно дутиме з південного сходу, а його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря в містах України у четвер, 3 вересня

Ужгород – +21...+23

Львів – +21...+23

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +21...+23

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +21...+23

Луцьк – +21...+23

Рівне – +21...+23

Житомир – +21...+23

Вінниця – +25...+27

Одеса – +33…+35

Миколаїв – +33…+35

Херсон – +33…+35

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +32…+34

Черкаси – +32…+34

Чернігів – +27…+29

Суми – +28...+30

Полтава – +32...+34

Дніпро – +33…+35

Запоріжжя – +33…+35

Донецьк – +33...+35

Луганськ – +33…+35

Харків – +33…+35Київ – +27…+29

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Прогноз погоди в Україні на четвер, 3 вересня / Дані Укргідрометцентру