Прогноз погоди на 3 вересня: осінь запанувала на заході, на решті території – літня спека
Погода у Україні у четвер, 3 вересня, буде переважно теплою. Щоправда, на заході вже можна відчувати осінь із дощами та прохолодою, а на іншій частині – ще затрималося літо з сонцем і спекою.
Якою буде погода в Україні 3 вересня: прогноз від Наталки Діденко
За словами синоптика, в Україні 3 вересня на сході, півдні та у більшості центральних областей втримається спека – температура повітря становитиме +30… +36 градусів. Про це Діденко пише у фейсбуці.
Щодо решти української території, то на півночі буде вже не так спекотно – +26… +29 градусів. Щоправда, на Сумщині ще попече. А на заході синоптики прогнозують явно свіжішу погоду з температурою +20… +26 градусів. Водночас вранці буде навіть дуже прохолодно.
Дощі подекуди впадуть у західних областях, а ввечері волога дійде до Житомирщини та Вінниччини. На решті території – сухо та сонячно.
У Києві у четвер опади є малоймовірними. Однак, спека трохи осяде, і столиці очікують максимально +27… +28 градусів.
Що кажуть в Українському гідрометцентрі
В Укргідрометцентрі прогнозують температуру на рівні +21… +23 на заході, +33.. +35 – у центрі, на півдні та на сході, +27… +29 – на півночі.
Щодо опадів, то дощі з грозами випадуть лише в західних областях, включно з Вінниччиною, Хмельниччиною та Житомирщиною. На решті території – сухо та сонячно.
Вітер переважно дутиме з південного сходу, а його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря в містах України у четвер, 3 вересня
Ужгород – +21...+23
Львів – +21...+23
Івано-Франківськ – +21...+23
Тернопіль – +21...+23
Чернівці – +21...+23
Хмельницький – +21...+23
Луцьк – +21...+23
Рівне – +21...+23
Житомир – +21...+23
Вінниця – +25...+27
Одеса – +33…+35
Миколаїв – +33…+35
Херсон – +33…+35
Сімферополь – +28...+30
Кропивницький – +32…+34
Черкаси – +32…+34
Чернігів – +27…+29
Суми – +28...+30
Полтава – +32...+34
Дніпро – +33…+35
Запоріжжя – +33…+35
Донецьк – +33...+35
Луганськ – +33…+35
Харків – +33…+35Київ – +27…+29
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Прогноз погоди в Україні на четвер, 3 вересня / Дані Укргідрометцентру