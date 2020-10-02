Прогноз погоди на 3 жовтня: в Україні нарешті сонячно, дощитиме лише в кількох регіонах
Погода в Україні в суботу, 3 жовтня, буде сонячною і теплою. Після затяжних злив тепле осіннє сонце нарешті вигляне з-за хмар і подарує одні з останніх теплих вихідних цього року.
Винятками будуть лише Чернігівська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська й Луганська області. Там і надалі дощитиме, але не так сильно, як у попередні дні. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.
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У решті регіонів опадів не очікується, лише в Донецькій області дощ може трішки накрапати протягом ночі. Водночас температура повітря підніметься до комфортних +18...+23 градусів.
Втім поки не вщухатиме сильний і прохолодний осінній вітерець, який продовжить дмухати зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Найтеплішими регіонами 3 жовтня будуть Південь і Захід України – +18...+23 градуси.
У Києві теж буде сонячно протягом усієї доби. Попри пориви прохолодного вітру, температура повітря буде в межах комфортних +19...+21 градус.
Температура повітря у містах України в суботу, 3 жовтня:
Ужгород – +21…+23
Львів – +20…+22
Івано-Франківськ – +20…+22
Тернопіль – +20…+22
Чернівці – +20…+22
Хмельницький – +20…+22
Луцьк – +19…+21
Рівне – +19…+21
Житомир – +19…+21
Вінниця – +20…+22
Одеса – +21…+23
Миколаїв – +21…+23
Херсон – +20…+22
Сімферополь – +21…+23
Кропивницький – +19…+21
Черкаси – +19…+21
Чернігів – +19…+21
Суми – +18…+20
Полтава – +18…+20
Дніпро – +19…+21
Запоріжжя – +19…+21
Донецьк – +19…+21
Луганськ – +18…+20
Харків – +19…+21
Київ – +19…+21