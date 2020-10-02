Погода в Україні в суботу, 3 жовтня, буде сонячною і теплою. Після затяжних злив тепле осіннє сонце нарешті вигляне з-за хмар і подарує одні з останніх теплих вихідних цього року.

Винятками будуть лише Чернігівська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська й Луганська області. Там і надалі дощитиме, але не так сильно, як у попередні дні. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.

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У решті регіонів опадів не очікується, лише в Донецькій області дощ може трішки накрапати протягом ночі. Водночас температура повітря підніметься до комфортних +18...+23 градусів.

Втім поки не вщухатиме сильний і прохолодний осінній вітерець, який продовжить дмухати зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Найтеплішими регіонами 3 жовтня будуть Південь і Захід України – +18...+23 градуси.

У Києві теж буде сонячно протягом усієї доби. Попри пориви прохолодного вітру, температура повітря буде в межах комфортних +19...+21 градус.

Температура повітря у містах України в суботу, 3 жовтня:

Ужгород – +21…+23

Львів – +20…+22

Івано-Франківськ – +20…+22

Тернопіль – +20…+22

Чернівці – +20…+22

Хмельницький – +20…+22

Луцьк – +19…+21

Рівне – +19…+21

Житомир – +19…+21

Вінниця – +20…+22

Одеса – +21…+23

Миколаїв – +21…+23

Херсон – +20…+22

Сімферополь – +21…+23

Кропивницький – +19…+21

Черкаси – +19…+21

Чернігів – +19…+21

Суми – +18…+20

Полтава – +18…+20

Дніпро – +19…+21

Запоріжжя – +19…+21

Донецьк – +19…+21

Луганськ – +18…+20

Харків – +19…+21

Київ – +19…+21



Прогноз погоди на суботу, 3 жовтня, від Укргідрометцентру