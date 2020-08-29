Погода в Україні 30 серпня буде сухою та спекотною. Кінець літа потішить безхмарним небом і відсутністю дощів. Повітря прогріється аж до +29...+33 градусів.

В Україні очікують суху погоду, чисте небо з красивими білими купчастими хмарами, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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У всіх областях буде справжня літня спека. Стовпчики термометрів сягатимуть +29…+33 градуси.

Вітер дутиме південний, у східних областях – південно-східний. Розганятиметься до 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві буде сухо й тепло – до +30 градусів.

Крім того, 30 серпня очікують на активізацію магнітного поля Землі, тобто будуть магнітні бурі.

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Температура повітря в містах України у неділю, 30 серпня:

Ужгород – +31...+33

Львів – +31...+33

Івано-Франківськ – +31...+33

Тернопіль – +31...+33

Чернівці – +31...+33

Хмельницький – +31...+33

Луцьк – +30...+32

Рівне – +30...+32

Житомир – +31...+33

Вінниця – +31...+33

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +31…+33

Херсон – +30…+32

Сімферополь – +30…+32

Кропивницький – +31…+33

Черкаси – +30…+32

Чернігів – +30…+32

Суми – +30…+32

Полтава – +30…+32

Дніпро – +30…+32

Запоріжжя – +30…+32

Донецьк – +30…+32

Луганськ – +30…+32

Харків – +30…+32

Київ – +30…+32



Прогноз погоди в Україні на неділю, 30 серпня / Фото Укргідрометцентру