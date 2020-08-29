Прогноз погоди на 30 серпня: наприкінці літа в Україну прийде справжня спека
Погода в Україні 30 серпня буде сухою та спекотною. Кінець літа потішить безхмарним небом і відсутністю дощів. Повітря прогріється аж до +29...+33 градусів.
В Україні очікують суху погоду, чисте небо з красивими білими купчастими хмарами, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
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У всіх областях буде справжня літня спека. Стовпчики термометрів сягатимуть +29…+33 градуси.
Вітер дутиме південний, у східних областях – південно-східний. Розганятиметься до 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві буде сухо й тепло – до +30 градусів.
Крім того, 30 серпня очікують на активізацію магнітного поля Землі, тобто будуть магнітні бурі.
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Температура повітря в містах України у неділю, 30 серпня:
Ужгород – +31...+33
Львів – +31...+33
Івано-Франківськ – +31...+33
Тернопіль – +31...+33
Чернівці – +31...+33
Хмельницький – +31...+33
Луцьк – +30...+32
Рівне – +30...+32
Житомир – +31...+33
Вінниця – +31...+33
Одеса – +28…+30
Миколаїв – +31…+33
Херсон – +30…+32
Сімферополь – +30…+32
Кропивницький – +31…+33
Черкаси – +30…+32
Чернігів – +30…+32
Суми – +30…+32
Полтава – +30…+32
Дніпро – +30…+32
Запоріжжя – +30…+32
Донецьк – +30…+32
Луганськ – +30…+32
Харків – +30…+32
Київ – +30…+32
Прогноз погоди в Україні на неділю, 30 серпня / Фото Укргідрометцентру