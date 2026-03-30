Сонце лише в двох областях, в інших дощ: прогноз погоди на 31 березня

У вівторок, 31 березня, в Україні буде до +18 градусів, але не в усіх областях. Найтепліша погода – у східних регіонах.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Там також попередили про небезпеку сходження лавини в горах.

Який прогноз погоди в Україні на 31 березня?

За даними синоптиків, буде хмарно. Дощ помірний, вночі на Лівобережжі місцями невеликий. Вітер південно-східний (на заході країни північно-західний), 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +5...+10; вдень +11...+16 градусів, на північному сході країни до +19, в західних областях +5...+10.

У Карпатах дощ та мокрий сніг, температура вночі та вдень 0...+5.

Якою буде погода в Києві 31 березня?

Має бути хмарно і часом дощ. Вітер переважно південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура по області вночі +5...+10, вдень +11...+16. У Києві вночі +7...+9, вдень +13...+15.

Попередження про сніголавинну небезпеку

Через відлигу в горах дуже небезпечно – може зійти лавина. 30 – 31 березня, у зв'язку з опадами, на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень, помаранчевий).

Погода в обласних центрах

Київ +13...+15

Ужгород +8...+10

Львів +6...+8

Івано-Франківськ +6...+8

Тернопіль +7...+9

Чернівці +8...+10

Хмельницький +8...+10

Луцьк +6...+8

Рівне +8...+10

Житомир +11...+13

Вінниця +10...+12

Одеса +11...+13

Миколаїв +11...+13

Херсон +11...+13

Сімферополь +11...+13

Кропивницький +13...+15

Черкаси +13...+15

Чернігів +15...+17

Суми +16...+18

Полтава +15...+17

Дніпро +14...+16

Запоріжжя +12...+14

Донецьк +14...+16

Луганськ +16...+18

Харків +15...+17



Прогноз погоди в Україні на 31 березня / Укргідрометцентр