Погода в Україні в неділю, 4 жовтня, буде сонячною. На всій території країни значно потеплішає. Середня температура повітря сягатиме +20...+24 градусів.

Майже на всій території України буде сонячно та тепло, дощі ймовірні лише на Закарпатті. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Найтепліше буде на півдні, зокрема, на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. У регіонах очікують до +24 градуси. Найхолодніше – на північному сході. Температура повітря у Сумській та Чернігівській областях сягатиме +19...+20 градусів.

У Києві прогнозують +20...+22 градуси. У столиці теж буде сонячно.

За інформацією синоптикині Наталки Діденко, погода в Україні у неділю буде однією з найтепліших у Європі.

Дощів не буде, лише в західних областях, а скоріше, в Карпатах, локальні опади ймовірні. Вітер – з південного сходу, поривчастий,

– написала Діденко.

Температура повітря у містах України у неділю, 4 жовтня:

Ужгород – +21…+23

Львів – +22…+24

Івано-Франківськ – +21…+23

Тернопіль – +21…+23

Чернівці – +21…+23

Хмельницький – +21…+23

Луцьк – +21…+23

Рівне – +21…+23

Житомир – +21…+23

Вінниця – +22…+24

Одеса – +22…+24

Миколаїв – +21…+23

Херсон – +21…+23

Сімферополь – +22…+24

Кропивницький – +20…+22

Черкаси – +20…+22

Чернігів – +19…+21

Суми – +18…+20

Полтава – +19…+21

Дніпро – +20…+22

Запоріжжя – +20…+22

Донецьк – +20…+22

Луганськ – +20…+22

Харків – +20…+22

Київ – +20…+22



Прогноз погоди на неділю, 4 жовтня / Карта Укргідрометцентру