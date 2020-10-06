Погода в Україні в середу, 7 жовтня, буде дощовою на більшій частині території країни. Лише на Волині, Сході України, Криму й Херсонщині досі буде сонячно. Водночас у частині центральних, південних і північних областей очікуються грози.

На Півдні й Сході України досі буде доволі тепло – +21...+26 градусів. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.

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Тим часом найхолодніше буде на Заході – +17...+19 градусів. Також прохолодно й у Центрі – +17...+21 градус.

Осінь поступово відкриває свої позолочені крани й дощі з них течуть сміливіше. У більшості областей пройдуть періодичні дощі й навіть можливі грози,

– пише синоптикиня Наталка Діденко.

Також відчутно опуститься температура повітря вночі. У середньому вона буде в межах +10...+15 градусів. На Півдні буде трішки тепліше – до +17 градусів. На Сході ж навпаки не підійматиметься вище +7...+10 градусів.

У Києві протягом дня погода буде дощовою, з сильним вітром і постійним ризиком грози. Температура повітря буде в межах +17...+19 градусів, а дощі протягом доби практично не припинятимуться.

Температура повітря у містах України 7 жовтня:

Ужгород – +17…+19

Львів – +17…+19

Івано-Франківськ – +17…+19

Тернопіль – +17…+19

Чернівці – +17…+19

Хмельницький – +17…+19

Луцьк – +17…+19

Рівне – +17…+19

Житомир – +17…+19

Вінниця – +17…+19

Одеса – +23…+25

Миколаїв – +22…+24

Херсон – +22…+24

Сімферополь – +24…+26

Кропивницький – +19…+21

Черкаси – +18…+20

Чернігів – +17…+19

Суми – +17…+19

Полтава – +19…+21

Дніпро – +22…+24

Запоріжжя – +21…+23

Донецьк – +21…+23

Луганськ – +22…+24

Харків – +22…+24

Київ – + 17...+19



Прогноз погоди на середу, 7 жовтня, від Укргідрометцентру