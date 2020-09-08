Погода в Україні у середу, 9 вересня, буде сонячною та теплою. Причина цьому – антициклон, що осяде над територією країни.

Відтак, він спричинить суху та навіть спекотну погоду, пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

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Температура повітря в середньому коливатиметься від +20 до +25 градусів, а на Півдні та у Центрі повітря місцями прогріється до +25…+29 градусів.

Найспекотніше буде на Одещині, там очікується +25…+27 градусів.

Найхолодніше – на Сумщині, максимум +20…+22 градуси.

У Києві 9 вересня теж буде сонячно, а стовпчики термометрів зупиняться на позначках у +22…+24 градуси.

Вітер буде західним, 5 – 10 метрів за секунду.

Погода у містах України в середу, 9 вересня:

Ужгород – +23…+25

Львів – +22…+24

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +22..+24

Луцьк – +22…+24

Рівне – +22…+24

Житомир – +22…+24

Вінниця – +23…+25

Одеса – +25…+27

Миколаїв – +24…+26

Херсон – +24…+26

Сімферополь – +24…+26

Кропивницький – +24…+26

Черкаси – +22…+24

Чернігів – +21…+23

Суми – +20…+22

Полтава – +22…+24

Дніпро – +24…+26

Запоріжжя – +24…+26

Донецьк – +22…+24

Луганськ – +22…+24

Харків – +22…+24

Київ – +22…+24



Прогноз погоди на середу, 9 вересня, від Укргідрометцентру