Прогноз погоди на 9 вересня: в Україні пануватиме бабине літо
Погода в Україні у середу, 9 вересня, буде сонячною та теплою. Причина цьому – антициклон, що осяде над територією країни.
Відтак, він спричинить суху та навіть спекотну погоду, пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.
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Температура повітря в середньому коливатиметься від +20 до +25 градусів, а на Півдні та у Центрі повітря місцями прогріється до +25…+29 градусів.
Найспекотніше буде на Одещині, там очікується +25…+27 градусів.
Найхолодніше – на Сумщині, максимум +20…+22 градуси.
У Києві 9 вересня теж буде сонячно, а стовпчики термометрів зупиняться на позначках у +22…+24 градуси.
Вітер буде західним, 5 – 10 метрів за секунду.
Погода у містах України в середу, 9 вересня:
Ужгород – +23…+25
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +22...+24
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +22..+24
Луцьк – +22…+24
Рівне – +22…+24
Житомир – +22…+24
Вінниця – +23…+25
Одеса – +25…+27
Миколаїв – +24…+26
Херсон – +24…+26
Сімферополь – +24…+26
Кропивницький – +24…+26
Черкаси – +22…+24
Чернігів – +21…+23
Суми – +20…+22
Полтава – +22…+24
Дніпро – +24…+26
Запоріжжя – +24…+26
Донецьк – +22…+24
Луганськ – +22…+24
Харків – +22…+24
Київ – +22…+24