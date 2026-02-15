На вулицю краще не виходити: синоптики попереджають про небезпечну погоду у Києві

Новий робочий тиждень для Києва та області почнеться з нових погодніх викликів. На регіон насувається небезпечне явище.

Укргідрометцентр попереджає, що понеділок, 16 лютого, для киян та мешканців області виявиться дуже сніжним.

Яка погода буде в Києві та області 16 лютого?

Уночі на Київщині випаде багато снігу. Окрім того, регіон накриє хуртовина, пориви вітру становитимуть 15 – 20 метрів за секунду. Завірюха щонайменше триватиме до ранку.

Вдень також місцями сніжитиме. Швидкість вітру складатиме 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря у Києві – 7 – 9 градусів морозу, по області – 4 – 9 градусів морозу. На дорогах подекуди ожеледиця.️

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушити рух транспорту.

У КМДА просять мешканців столиці не виходити на вулицю без необхідності та, за можливості, не виїжджати на власних авто.

Яка погода буде в Україні у найближчі дні?