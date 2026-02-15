На вулицю краще не виходити: синоптики попереджають про небезпечну погоду у Києві
- У Києві та області 16 лютого очікується сильний сніг, хуртовина.
- Температура повітря в Києві становитиме 7 – 9 градусів морозу, на дорогах можлива ожеледиця.
Новий робочий тиждень для Києва та області почнеться з нових погодніх викликів. На регіон насувається небезпечне явище.
Укргідрометцентр попереджає, що понеділок, 16 лютого, для киян та мешканців області виявиться дуже сніжним.
Дивіться також Відключення світла в Україні підуть на спад: коли чекати покращення у 2026 році
Яка погода буде в Києві та області 16 лютого?
Уночі на Київщині випаде багато снігу. Окрім того, регіон накриє хуртовина, пориви вітру становитимуть 15 – 20 метрів за секунду. Завірюха щонайменше триватиме до ранку.
Вдень також місцями сніжитиме. Швидкість вітру складатиме 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря у Києві – 7 – 9 градусів морозу, по області – 4 – 9 градусів морозу. На дорогах подекуди ожеледиця.️
Синоптики попереджають, що погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушити рух транспорту.
У КМДА просять мешканців столиці не виходити на вулицю без необхідності та, за можливості, не виїжджати на власних авто.
Яка погода буде в Україні у найближчі дні?
З 16 лютого в Україні очікується зниження температури до 18 градусів морозу. Однак похолодання буде нетривалим.
Вже з 18 лютого температура повітря підвищиться до нуля і навіть плюсових значень.
16 лютого вночі великий сніг ітиме не лише на Київщині, але й Чернігівщині та Сумщині. Тим часом у Черкаській, Полтавській та Харківській областях прогнозують великі опади у вигляді дощу.