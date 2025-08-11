Наступний тиждень порадує українців мінімальною кількістю опадів. Що важливо: не варто чекати й на пекельну спеку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

Якою буде погода на тижні?

Як розповів Ігор Кібальчич, протягом наступного тижня над центральною та східною Європою очікується розвиток малорухомого антициклону. Новий синоптичний період триватиме щонайменше до 20-х чисел серпня. Це означає, що в Україну прийде малохмарна та суха погода з комфортною температурою, хоча і підвищеним атмосферним тиском.

Крім того, синоптики попереджає про грунтову посуху, яка може розвинутися у деяких районах сходу та півдня. В природних системах суттєво зросте рівень пожежної небезпеки.

У понеділок, 11 серпня, вночі у північних областях, вдень на сході країни пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозою. На решті території України переважно без опадів. Місцями пориви, 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме +15…+20, вдень +22…+27, у південних та центральних регіонах +27…+32.

У вівторок, 12 серпня, по Україну очікується суха погода без опадів. Температура повітря вночі опускатиметься до +10…+16, вдень +23…+28, у південній частині та на Закарпатті до +31.

У середу, 13 серпня, по країні знову без опадів, малохмарно. Температура повітря в нічний час становитиме +10…+16, вдень +24…+29, у південній частині та на Закарпатті +28…+33.

У четвер, 14 серпня, по всій території нашої країни переважатиме сонячна і тепла погода, без опадів. Вночі прогнозується +10…+16, вдень +24…+29, у південній частині та на Закарпатті +30…+35.

У п'ятницю, 15 серпня, погодна тенденція продовжиться. Опадів не очікується, а небо буде малохмарним. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +11…+17, вдень +24…+29, у південній частині та на Закарпатті +30…+35.

У суботу, 16 серпня, Україна продовжить перебувати в умовах антициклону, тому опадів не передбачається, проте вдень на крайньому сході можливі невеликі грозові дощі. Температура повітря в нічний час прогнозується в межах +11…+17, вдень +24…+29, у південній частині та на Закарпатті +30…+35.

У неділю, 17 серпня, погодні умови суттєво не зміняться: очікується малохмарна та суха погода по всій Україні. Температура повітря в нічний час буде +10…+16, в денний +25…+30, у південній частині та на Закарпатті +29…+34.