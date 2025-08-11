У вівторок, 12 серпня, в Україні буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують опади лише в кількох регіонах.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 12 серпня?

Синоптики прогнозують, що буде без опадів, лише на Харківщині та Луганщині вдень місцями очікується невеликий короткочасний дощ.

Вітер буде переважно північно-західний, пориви якого сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі буде +9 – +14°, на півдні та південному сході країни 14 – 19 градусів тепла. Вдень очікуватиметься + 20 – +25, у південних, більшості центральних і Закарпатській областях 24 – 29 градуси тепла.

Яку погоду прогнозують у містах України?

Київ +22…+24;

Ужгород +26…+28;

Львів +22…+24;

Івано-Франківськ +24…+26;

Тернопіль +22…+24;

Чернівці +23…+25;

Хмельницький +22…+24;

Луцьк +22…+24;

Рівне +22…+24;

Житомир +22…+24;

Вінниця +23…+25;

Одеса +27…+29;

Миколаїв +26…+28;

Херсон +27…+29;

Сімферополь +27…+29;

Кропивницький +25…+27;

Черкаси +23…+25;

Чернігів +21…+23;

Суми +21…+23;

Полтава +23…+25;

Дніпро +26…+28;

Запоріжжя +26..+28;

Донецьк +24…+26;

Луганськ +21…+23;

Харків +23…+25.



Погода в Україні на 12 серпня / Карта Укргідрометцентр