В одній з областей припече до +30: прогноз погоди в Україні на 13 серпня
Прогноз погоди в Україні на четвер, 13 серпня, обіцяє принести комфортні температурні показники без опадів. Водночас в окремих регіонах стовпчики термометрів сягнуть позначки у 30 градусів.
Загалом погодні умови сприятимуть прогулянкам на свіжому повітрі завдяки мінливій хмарності та помірному вітру. Про це пише Укргідрометцентр.
Яку погоду чекати в Україні 13 серпня?
У четвер, 13 серпня, на всій території України очікується мінлива хмарність, при цьому жодних опадів не передбачається. За даними синоптиків, вітер матиме північно-західний напрямок зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температурний режим у нічний час коливатиметься в межах +8 – +13 градусів, тоді як на півдні країни ніч буде теплішою – від +14 до +19 градусів.
Вдень повітря прогріється до +21 – +26 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті, де температура сягне +30 градусів.
Погода по території Києва та Київської області також відзначатиметься мінливою хмарністю та відсутністю дощів. У самій столиці вночі стовпчики термометрів покажуть +11 – +13 градусів, а вдень температура підніметься до комфортних +23 – +25 градусів.
Яка температура повітря очікується в обласних центрах?
- Київ +21…+23;
- Ужгород +25…+27;
- Львів +20…+22;
- Івано-Франківськ +21…+23;
- Тернопіль +20…+22;
- Чернівці +22…+24;
- Хмельницький +19…+21;
- Луцьк +21…+23;
- Рівне +20…+22;
- Житомир +19…+21;
- Вінниця +19…+21;
- Одеса +23…+25;
- Миколаїв +24…+26;
- Херсон +24…+26;
- Сімферополь +23…+25;
- Кропивницький +22…+24;
- Черкаси +20…+22;
- Чернігів +20…+22;
- Суми +19…+21;
- Полтава +21…+23;
- Дніпро +22…+24;
- Запоріжжя +22…+24;
- Донецьк +21…+23;
- Луганськ +21…+23;
- Харків +19…+21.
Погода в Україні на 13 серпня / Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, синоптики також писали, що з 13 по 15 серпня на території України не очікують опадів. Погоду визначатиме область підвищеного атмосферного тиску, тому в більшості регіонів буде сонячно та сухо.