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24 Канал Новини України В одній з областей припече до +30: прогноз погоди в Україні на 13 серпня
13 серпня, 06:40
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В одній з областей припече до +30: прогноз погоди в Україні на 13 серпня

Владислав Кравцов

Прогноз погоди в Україні на четвер, 13 серпня, обіцяє принести комфортні температурні показники без опадів. Водночас в окремих регіонах стовпчики термометрів сягнуть позначки у 30 градусів.

Загалом погодні умови сприятимуть прогулянкам на свіжому повітрі завдяки мінливій хмарності та помірному вітру. Про це пише Укргідрометцентр.

Яку погоду чекати в Україні 13 серпня?

У четвер, 13 серпня, на всій території України очікується мінлива хмарність, при цьому жодних опадів не передбачається. За даними синоптиків, вітер матиме північно-західний напрямок зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температурний режим у нічний час коливатиметься в межах +8 – +13 градусів, тоді як на півдні країни ніч буде теплішою – від +14 до +19 градусів.

Вдень повітря прогріється до +21 – +26 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті, де температура сягне +30 градусів.

Погода по території Києва та Київської області також відзначатиметься мінливою хмарністю та відсутністю дощів. У самій столиці вночі стовпчики термометрів покажуть +11 – +13 градусів, а вдень температура підніметься до комфортних +23 – +25 градусів.

Яка температура повітря очікується в обласних центрах?

  • Київ +21…+23;
  • Ужгород +25…+27;
  • Львів +20…+22;
  • Івано-Франківськ +21…+23;
  • Тернопіль +20…+22;
  • Чернівці +22…+24;
  • Хмельницький +19…+21;
  • Луцьк +21…+23;
  • Рівне +20…+22;
  • Житомир +19…+21;
  • Вінниця +19…+21;
  • Одеса +23…+25;
  • Миколаїв +24…+26;
  • Херсон +24…+26;
  • Сімферополь +23…+25;
  • Кропивницький +22…+24;
  • Черкаси +20…+22;
  • Чернігів +20…+22;
  • Суми +19…+21;
  • Полтава +21…+23;
  • Дніпро +22…+24;
  • Запоріжжя +22…+24;
  • Донецьк +21…+23;
  • Луганськ +21…+23;
  • Харків +19…+21.


Погода в Україні на 13 серпня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, синоптики також писали, що з 13 по 15 серпня на території України не очікують опадів. Погоду визначатиме область підвищеного атмосферного тиску, тому в більшості регіонів буде сонячно та сухо.

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