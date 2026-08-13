В одній з областей припече до +30: прогноз погоди в Україні на 13 серпня

Прогноз погоди в Україні на четвер, 13 серпня, обіцяє принести комфортні температурні показники без опадів. Водночас в окремих регіонах стовпчики термометрів сягнуть позначки у 30 градусів.

Загалом погодні умови сприятимуть прогулянкам на свіжому повітрі завдяки мінливій хмарності та помірному вітру. Про це пише Укргідрометцентр.

Яку погоду чекати в Україні 13 серпня?

У четвер, 13 серпня, на всій території України очікується мінлива хмарність, при цьому жодних опадів не передбачається. За даними синоптиків, вітер матиме північно-західний напрямок зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температурний режим у нічний час коливатиметься в межах +8 – +13 градусів, тоді як на півдні країни ніч буде теплішою – від +14 до +19 градусів.

Вдень повітря прогріється до +21 – +26 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті, де температура сягне +30 градусів.

Погода по території Києва та Київської області також відзначатиметься мінливою хмарністю та відсутністю дощів. У самій столиці вночі стовпчики термометрів покажуть +11 – +13 градусів, а вдень температура підніметься до комфортних +23 – +25 градусів.

Яка температура повітря очікується в обласних центрах?

Київ +21…+23;

Ужгород +25…+27;

Львів +20…+22;

Івано-Франківськ +21…+23;

Тернопіль +20…+22;

Чернівці +22…+24;

Хмельницький +19…+21;

Луцьк +21…+23;

Рівне +20…+22;

Житомир +19…+21;

Вінниця +19…+21;

Одеса +23…+25;

Миколаїв +24…+26;

Херсон +24…+26;

Сімферополь +23…+25;

Кропивницький +22…+24;

Черкаси +20…+22;

Чернігів +20…+22;

Суми +19…+21;

Полтава +21…+23;

Дніпро +22…+24;

Запоріжжя +22…+24;

Донецьк +21…+23;

Луганськ +21…+23;

Харків +19…+21.



Погода в Україні на 13 серпня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, синоптики також писали, що з 13 по 15 серпня на території України не очікують опадів. Погоду визначатиме область підвищеного атмосферного тиску, тому в більшості регіонів буде сонячно та сухо.