Сильний вітер накриє Україну: в яких регіонах оголосили небезпеку
- До кінця доби 14 квітня в Україні очікуються сильні пориви вітру в декількох областях, включаючи Львівську, Івано-Франківську, та східні регіони.
- ДСНС попереджає про можливі перебої в роботі комунальних, енергетичних підприємств та труднощі в русі транспорту.
До кінця доби 14 квітня у низці областей очікуються сильні пориви вітру. Негода може ускладнити роботу деяких підприємств та руху транспорту.
Про це інформує ДСНС України.
Яку небезпеку прогнозують цієї доби?
Синоптики Укргідрометцентру попередили про погіршення погодних умов до кінця доби 14 квітня.
У низці областей, зокрема у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, та східних регіонах очікуються пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду.
У ДСНС зауважили, що через такі погодні умови можливі перебої в роботі комунальних, енергетичних та будівельних підприємств, а також труднощі в русі транспорту.
Дотримуйтесь правил безпеки та будьте обережними!,
– закликали в ДСНС.
Чи варто чекати погіршення погоди?
За прогнозами синоптиків, з 16 квітня Україну накриють помірні дощі – така погода очікується на крайньому заході. Подекуди можлива гроза та туман зранку та надвечір.
18 – 19 квітня дощі пройдуть вже у південних регіонах і в Криму, а в центральних, східних та південних областях прогнозують сильні пориви вітру.