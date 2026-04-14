Сильний вітер накриє Україну: в яких регіонах оголосили небезпеку

До кінця доби 14 квітня у низці областей очікуються сильні пориви вітру. Негода може ускладнити роботу деяких підприємств та руху транспорту.

Про це інформує ДСНС України.

Яку небезпеку прогнозують цієї доби?

Синоптики Укргідрометцентру попередили про погіршення погодних умов до кінця доби 14 квітня.

У низці областей, зокрема у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, та східних регіонах очікуються пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду.

У ДСНС зауважили, що через такі погодні умови можливі перебої в роботі комунальних, енергетичних та будівельних підприємств, а також труднощі в русі транспорту.

Дотримуйтесь правил безпеки та будьте обережними!,

– закликали в ДСНС.

Актуально! Вологість, сила вітру, схід та захід сонця. Дізнайся більше про те, якою буде погода завтра, аби планувати день. Переходь у новий сервіс Погода від 24 Каналу.

Чи варто чекати погіршення погоди?

За прогнозами синоптиків, з 16 квітня Україну накриють помірні дощі – така погода очікується на крайньому заході. Подекуди можлива гроза та туман зранку та надвечір.

18 – 19 квітня дощі пройдуть вже у південних регіонах і в Криму, а в центральних, східних та південних областях прогнозують сильні пориви вітру.