Температура знизиться, подекуди дощитиме: прогноз погоди на 18 березня
- 18 березня в Україні очікується хмарна погода з невеликими опадами на Лівобережжі, зокрема, дощі та мокрий сніг вночі.
- Температура вночі коливатиметься від +3 до -2 градусів, вдень від 4 до 15 градусів тепла, найвища на Закарпатті.
У середу, 18 березня, в Україні очікується хмарна погода, а температура повітря знизиться через вплив антициклону. У деяких регіонах можливі невеликі опади.
Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.
Якою буде погода 18 березня?
У середу в Україні переважатиме хмарна погода. Її формуватимуть антициклон із півночі та область низького тиску з боку Чорного моря.
У більшості областей опадів не очікується, однак на Лівобережжі місцями можливий невеликий дощ, а в ночі – з мокрим снігом. Погода буде прохолодною вдень, оскільки над Україною утримується холодне повітря.
Вітер прогнозують північно-східного напрямку, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Вночі температура коливатиметься від +3 до -2 градусів, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 4 до 9 градусів тепла. Найвища температура буде на Закарпатті – до +10 – +15 градусів, тоді як у південно-східних областях вночі очікується +1 – +6, а вдень від +7 до +12 тепла.
Яка температура буде у великих містах?
- Київ +5...+7;
- Ужгород +12...+14;
- Львів +7...+9;
- Івано-Франківськ +6...+8;
- Тернопіль +6...+8;
- Чернівці +8...+10;
- Хмельницький +6...+8;
- Луцьк +7...+9;
- Рівне +6...+8;
- Житомир +6...+8;
- Вінниця +6...+8;
- Одеса +8...+10;
- Миколаїв +8...+10;
- Херсон +9...+11;
- Сімферополь +9...+11;
- Кропивницький +6...+8;
- Черкаси +6...+8;
- Чернігів +5...+7;
- Суми +4...+6;
- Полтава +5...+7;
- Дніпро +7...+9;
- Запоріжжя +8...+10;
- Донецьк +8...+10;
- Луганськ +6...+8;
- Харків +4...+8.
Прогноз погоди в Україні на 18 березня 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Як найближчим часом зміниться погода в Україні?
Український гідрометеорологічний центр повідомляє, що найближчими днями територію України накриють незначні опади, зокрема дощ, а подекуди й зі снігом. Температура повітря також дещо знизиться.
Водночас фахівці Укргідрометцентру зауважили, що такі зміни відбудуться майже по всій території України, окрім західних та південних областей.
Раніше синоптики інформували, що сильного похолодання в Україні найближчими днями очікувати не варто.