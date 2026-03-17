17 березня, 23:39
Температура знизиться, подекуди дощитиме: прогноз погоди на 18 березня

Діана Подзігун
Основні тези
  • 18 березня в Україні очікується хмарна погода з невеликими опадами на Лівобережжі, зокрема, дощі та мокрий сніг вночі.
  • Температура вночі коливатиметься від +3 до -2 градусів, вдень від 4 до 15 градусів тепла, найвища на Закарпатті.

У середу, 18 березня, в Україні очікується хмарна погода, а температура повітря знизиться через вплив антициклону. У деяких регіонах можливі невеликі опади.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Весняне тепло вже близько: синоптик розповів, коли в Україні відчутно потеплішає 

Якою буде погода 18 березня?

У середу в Україні переважатиме хмарна погода. Її формуватимуть антициклон із півночі та область низького тиску з боку Чорного моря. 

У більшості областей опадів не очікується, однак на Лівобережжі місцями можливий невеликий дощ, а в ночі – з мокрим снігом. Погода буде прохолодною вдень, оскільки над Україною утримується холодне повітря. 

Вітер прогнозують північно-східного напрямку, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. 

Вночі температура коливатиметься від +3 до -2 градусів, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 4 до 9 градусів тепла. Найвища температура буде на Закарпатті – до +10 – +15 градусів, тоді як у південно-східних областях вночі очікується +1 – +6, а вдень від +7 до +12 тепла.

Яка температура буде у великих містах?

  • Київ +5...+7;
  • Ужгород +12...+14;
  • Львів +7...+9;
  • Івано-Франківськ +6...+8;
  • Тернопіль +6...+8;
  • Чернівці +8...+10;
  • Хмельницький +6...+8;
  • Луцьк +7...+9;
  • Рівне +6...+8;
  • Житомир +6...+8;
  • Вінниця +6...+8;
  • Одеса +8...+10;
  • Миколаїв +8...+10;
  • Херсон +9...+11;
  • Сімферополь +9...+11;
  • Кропивницький +6...+8;
  • Черкаси +6...+8;
  • Чернігів +5...+7;
  • Суми +4...+6;
  • Полтава +5...+7;
  • Дніпро +7...+9;
  • Запоріжжя +8...+10;
  • Донецьк +8...+10;
  • Луганськ +6...+8;
  • Харків +4...+8.


Прогноз погоди в Україні на 18 березня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Як найближчим часом зміниться погода в Україні?

  • Український гідрометеорологічний центр повідомляє, що найближчими днями територію України накриють незначні опади, зокрема дощ, а подекуди й зі снігом. Температура повітря також дещо знизиться. 

  • Водночас фахівці Укргідрометцентру зауважили, що такі зміни відбудуться майже по всій території України, окрім західних та південних областей.

  • Раніше синоптики інформували, що сильного похолодання в Україні найближчими днями очікувати не варто.