Температура знизиться, подекуди дощитиме: прогноз погоди на 18 березня

У середу, 18 березня, в Україні очікується хмарна погода, а температура повітря знизиться через вплив антициклону. У деяких регіонах можливі невеликі опади.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Якою буде погода 18 березня?

У середу в Україні переважатиме хмарна погода. Її формуватимуть антициклон із півночі та область низького тиску з боку Чорного моря.

У більшості областей опадів не очікується, однак на Лівобережжі місцями можливий невеликий дощ, а в ночі – з мокрим снігом. Погода буде прохолодною вдень, оскільки над Україною утримується холодне повітря.

Вітер прогнозують північно-східного напрямку, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі температура коливатиметься від +3 до -2 градусів, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 4 до 9 градусів тепла. Найвища температура буде на Закарпатті – до +10 – +15 градусів, тоді як у південно-східних областях вночі очікується +1 – +6, а вдень від +7 до +12 тепла.

Яка температура буде у великих містах?

Київ +5...+7;

Ужгород +12...+14;

Львів +7...+9;

Івано-Франківськ +6...+8;

Тернопіль +6...+8;

Чернівці +8...+10;

Хмельницький +6...+8;

Луцьк +7...+9;

Рівне +6...+8;

Житомир +6...+8;

Вінниця +6...+8;

Одеса +8...+10;

Миколаїв +8...+10;

Херсон +9...+11;

Сімферополь +9...+11;

Кропивницький +6...+8;

Черкаси +6...+8;

Чернігів +5...+7;

Суми +4...+6;

Полтава +5...+7;

Дніпро +7...+9;

Запоріжжя +8...+10;

Донецьк +8...+10;

Луганськ +6...+8;

Харків +4...+8.



Прогноз погоди в Україні на 18 березня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Актуально! Вологість, сила вітру, схід та захід сонця. Дізнайся більше про те, якою буде погода завтра, аби планувати день. Переходь у новий сервіс Погода від 24 Каналу.

