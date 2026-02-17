На Україну насувається південний циклон: попереджають про небезпеки на дорогах та сильний сніг

Наступного тижня Україну знову накриють циклони. Південний принесе рясний сніг та небезпечну ожеледицю на дорогах та тротуарах.

Про це повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань на своїй сторінці у фейсбуці.

Яку погоду чекати з 18 лютого?

За словами Постриганя, у середу, 18 лютого, Україну накриє новий південний циклон. Синоптик прогнозує сильний сніг, а температура повітря коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу. Водночас циклон принесе рясні опади у вигляді снігу. Сніговий покрив становитиме 5 – 10 сантиметрів, місцями до 15 сантиметрів.

Очільник центру попередив про ожеледицю на дорогах та тротуарах та порекомендував запастись протиожеледними засобами.

Дані європейських метеосервісів показують, що зимовий режим із коливаннями температур та періодичними опадами збережеться щонайменше до кінця лютого. Найближчим часом очікуються не рекордні морози, а зміни погодних умов із переходами від відлиги до морозу.

Нині синоптики стежать за наступним південним циклоном і, за попередніми даними, він буде не останнім.

Як зміниться погода з 16 лютого?

Згідно з прогнозами синоптика Ігоря Кібальчича, з 16 лютого морози в Україні поступово відступатимуть, натомість зростатиме кількість опадів, зокрема дощ, сніг та мокрий сніг.

Також синоптик попереджає про відчутні коливання атмосферного тиску та температурного фону. Такі погодні "гойдалки" можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Протягом тижня з 16 по 22 лютого, температура коливатиметься від -12 градусів морозу до +11 градусів тепла. Подекуди швидкість вітру сягатиме 18 – 23 метрів за секунду. У більшості областей очікується сніг та мокрий сніг.