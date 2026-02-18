Негода зі снігом та морозами: коли чекати покращення погоди

Зимовий режим в Україні збережеться щонайменше до кінця лютого. Температура коливатиметься, а опади будуть періодичними у різних формах.

Про це в коментарі "Телеграфу" повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Дивіться також Активний циклон принесе в Україну сильні снігопади та хуртовини: як і коли погіршиться погода

Коли чекати покращення погоди в Україні?

З 18 по 19 лютого в Україні пануватиме циклонічний вихор "Wally" – він насичений вологою, адже сформувався над Адріатичним морем та продовжує заряджатись над українським Чорним морем. Країну охоплять опади у вигляді снігу та дощу.

Вже 20 лютого українці відчуватимуть деяку зміну погоди через новий активний циклон "Xira". Втім і в дні його панування стійкої погоди годі чекати. Синоптики прогнозують помірні опади й температуру повітря від -10 градусів до 0 градусів.

За оновленими даними Європейських прогностичних центрів, така нестійка й перемінна зимова погода зберігатиметься на території України щонайменше до кінця лютого. Температура впродовж усього останнього зимового місяця коливатиметься, а опади різного типу будуть періодичними.

Що відомо про циклони, які накриють Україну?