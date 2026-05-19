Значні дощі та грози накриють Україну: де чекати негоду 20 травня

У середу, 20 травня, в окремих областях України очікується ускладнення погодних умов. Мовиться про тривалі опади у вигляді дощів і грози.

Про це інформують обласні центри з гідрометеорології.

У яких областях очікується погіршення погоди 20 травня?

Ускладнення погодних умов в Україні в середу, 20 травня, зумовлене дощами різної інтенсивності, грозами та поривчастим вітром. У деяких регіонах країни оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

У Києві та Київській області синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями. Оголошено жовтий рівень небезпеки через грози.

Важливо! Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

На Вінниччині також прогнозують дощі різної інтенсивності, місцями град. Вдень синоптики попереджають про грози. Шквал вітру сягатиме 15 – 20 метрів на секунду. У зв'язку із такими погодними умовами оголошено І рівень небезпечності.

20 травня в Черкаській області та Черкасах очікуються значні дощі, грози, місцями град та шквали 17 – 22 метрів на секунду. В області також оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

На Житомирщині прогнозується хмарна погода з проясненнями. У Житомирі вночі опадів не прогнозують, на відміну від області. Вдень у регіоні можливі помірні дощі, подекуди грози. Вітер північно-західний 5 – 10 метрів на секунду. Вночі в області можливий слабкий туман.

На Івано-Франківщині прогнозується мінлива хмарність. Вночі істотних опадів не очікується, однак удень можливі невеликі короткочасні дощі. Місцями можливі грози, додають синоптики. Вітер буде північно-західного напрямку, 7 – 12 метрів на секунду.

На Півдні Україні, зокрема на Одещині та в Миколаївській області очікуються грози, короткочасні дощі та шквали вітру 15 – 17 метрів на секунду.

Чому наразі в Україні вирує негода?

Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань зауважив, що атмосферні процеси над територією країни ще не перейшли на літній режим, тож погодні умови залишаються нестійкими. Через це в Україні спостерігаються коливання температури та періодичні опади.

У Західній Європі наразі переважає вплив прохолодного атлантичного повітря, тоді як в Україні погодні умови визначають циклони з південних морів, які забезпечують надходження вологого й теплого повітря.

Водночас Постригань додав, що дощі у травні є важливими для сільського господарства. За його словами, опади наповнюють запаси вологи в ґрунті в період активного росту озимих культур. Це позитивно впливає на майбутній врожай.