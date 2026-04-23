Негода в Україні не відступає: де пройде дощ та мокрий сніг, а де сильний вітер

Циклон продовжує панувати на території України – тож суттєвого покращення погоди чекати не варто. Натомість деякі регіони накриють дощі та сильний вітер.

Про це інформує Укргідрометцентр.

Дивіться також В Україні вдарять заморозки до -5: де й коли буде похолодання

В яких областях очікувати дощі та вітер?

У п'ятницю, 24 квітня, погодні умови будуть складними для більшості областей. У східних регіонах, а вночі й на південному сході України та на Сумщині синоптики прогнозують невеликий дощ. Подекуди можливий мокрий сніг.

Водночас на решті територій істотних опадів не очікується.

Цього дня вітер буде північно-західного напрямку 7 – 12 метрів на секунду, тоді як вдень у Прикарпатті можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Наступного дня, 25 квітня, опади майже вщухнуть. Невеликий дощ можливий лише у північних областях України. Значних поривів вітру не передбачається, на відміну від 26 квітня. У неділю буде вітряно – пориви сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. У більшості областей цього дня знову дощитиме.

Де найближчим часом очікується -5?