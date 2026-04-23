Негода в Україні не відступає: де пройде дощ та мокрий сніг, а де сильний вітер
- 24 квітня в Україні очікуються дощі та мокрий сніг у східних регіонах, а також сильний північно-західний вітер у Прикарпатті.
- 25 квітня опади майже вщухнуть, але вітряна погода знову повернеться 26 квітня з поривами вітру до 15 – 20 м/с.
Циклон продовжує панувати на території України – тож суттєвого покращення погоди чекати не варто. Натомість деякі регіони накриють дощі та сильний вітер.
Про це інформує Укргідрометцентр.
В яких областях очікувати дощі та вітер?
У п'ятницю, 24 квітня, погодні умови будуть складними для більшості областей. У східних регіонах, а вночі й на південному сході України та на Сумщині синоптики прогнозують невеликий дощ. Подекуди можливий мокрий сніг.
Водночас на решті територій істотних опадів не очікується.
Цього дня вітер буде північно-західного напрямку 7 – 12 метрів на секунду, тоді як вдень у Прикарпатті можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
Наступного дня, 25 квітня, опади майже вщухнуть. Невеликий дощ можливий лише у північних областях України. Значних поривів вітру не передбачається, на відміну від 26 квітня. У неділю буде вітряно – пориви сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. У більшості областей цього дня знову дощитиме.
Де найближчим часом очікується -5?
Синоптики знову попередили про можливе похолодання по всій території України. Вночі на Київщині, Черкащині, а також у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях очікується температура повітря від 0 до -3 градусів тепла.
Стовпчики термометрів на решті територій показуватимуть позначку -5 градусів морозу.