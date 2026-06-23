Небо затягне хмарами, а у низці областей пройдуть дощі: прогноз погоди на 24 червня

Погода у середу, 24 червня, буде хмарною. Синоптики прогнозують короткочасні дощі вночі, а у деяких областях пройдуть потужні зливи.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Якою буде погода 24 червня?

У середу в Україні переважатиме хмарна погода. У південній частині, вночі місцями та в Карпатському регіоні та центральних областях будуть короткочасні дощі, на півдні країни вдень очікуються грози.

В окремих районах синоптики попередили про град та сильний вітер, який дутиме зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. На іншій території опадів не прогнозують.

Вітер переважно буде північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 13 до 18 градусів, на півдні країни 17 – 22 градуси. Вдень прогнозують 24 – 29 градусів, а у південній частині та місцями в центральних областях – 27 – 32.

Яка буде температура у великих містах?

Київ +26…+28;

Ужгород +28…+30;

Львів +25…+27;

Івано-Франківськ +26…+28;

Тернопіль +26…+28;

Чернівці +25…+27;

Хмельницький +25…+27;

Луцьк +25…+27;

Рівне +26…+28;

Житомир +25…+27;

Вінниця +24…+26;

Одеса +24…+26;

Миколаїв +28…+30;

Херсон +27…+29;

Сімферополь +26…+28;

Кропивницький +27…+29;

Черкаси +27…+29;

Чернігів +23…+25;

Суми +23…+25;

Полтава +27…+29;

Дніпро +27…+29;

Запоріжжя +27…+29;

Донецьк +26…+28;

Луганськ +26…+28;

Харків +25…+27.



Погода в Україні 24 червня / Карта Укргідрометцентр

Що ще відомо про погоду в Україні?

Найближчими днями в Україні утримається по-справжньому літня погода. У низці регіонів температура повітря підійматиметься до дещо спекотних значень, а рівень пожежної небезпеки поступово зростатиме.

Найтепліше буде 23 червня на сході, півдні та місцями в центральних областях, де максимальна температура може підвищуватися до 32 градусів тепла. На сході країни водночас 25 червня очікується дещо комфортніша погода.

Також фахівці звертають увагу на поступове зростання рівня пожежної небезпеки. Попри періодичні дощі, загроза поширюватиметься на дедалі більшу кількість регіонів.